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İBB Başkanı Uysal, yeni yıla Büyükçekmece'de girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yeni yıla, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin ardından, Büyükçekmece Mimar Sinan İtfaiye Teşkilatı'nı ziyaret ederek girdi

01 Ocak 2019 Salı 00:35
İBB Başkanı Uysal, yeni yıla Büyükçekmece'de girdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yeni yıla, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin ardından, Büyükçekmece Mimar Sinan İtfaiye Teşkilatı'nı ziyaret ederek girdi.

Başkan Uysal, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne gelerek burada tedavi gören hastaları odalarında ziyaret etti. Uysal, hastane personeli ile sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Daha sonra Mimar Sinan İtfaiye teşkilatını ziyaret eden Uysal, itfaiyecilerle bir araya geldi.

Burada itfaiye personeline bir konuşma yapan, Uysal, "Halkımızın mutluluğu ve huzuru için, daha rahat ortamda geçirmeleri için mesai yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İtfaiye olarak 365 gün, 24 saat esaslı bir çalışma yapıyorsunuz. Vatandaşlarımızın canı-malı sizlere emanet. Yeni yılda inşallah sizlere daha az iş düşer." dedi.

İstanbulluların yeni yıllarını tebrik eden Başkan Uysal, "Yeni yılın ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ailelerimize bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:35
  1. Büyükçemkece
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
  3. ziyaret

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