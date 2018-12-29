Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'den aday gösterildi
AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı Büyükçekmece'den aday gösterdi.29 Aralık 2018 Cumartesi 16:22
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.
AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı Büyükçekmece'den aday gösterdi. Uysal Kadir Topbaş'ın istifaı sonrası belediye meclisinde yapılan oylamada Başakşehir Belediyesi Başkanılığından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmişti.
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