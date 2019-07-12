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İBB Başkanı İmamoğlu partililere seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ve basın açıklamasının ardından partililere seslendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:59
İBB Başkanı İmamoğlu partililere seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ve basın açıklamasının ardından partililere seslendi.


Ankara’da basın açıklamasının ardından CHP’lilere seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zahmet ettiniz beni yalnız bırakmıyorsunuz. İyi ki varsınız. Biz Türkiye’nin en büyük ikinci meclisi olarak Ata’mızın huzuruna geldik ve and içtik. Dedik ki milletimize layık olacağız, İstanbul’da çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir gelecek armağan edeceğiz ve onlar için çalışacağız" diye konuştu.


İstanbulların her kuruşuna, her hakkına sahip çıkacaklarını belirten İmamoğlu, adil bir şehir olma adına büyük bir mücadele vereceklerini söyleyerek, "Sizlerin huzurunda da söz veriyorum. Türkiye’nin kurucu partisinin bahçesinde partimizin tüm üyelerinin huzurunda da söz veriyorum. Ben CHP’nin evladı olarak partime de mahcup olmama adına hepinize söz veriyorum. Tabii sizin bu ilginiz bana kattığı şey inanın buradan ayrılıp giderken daha büyük sorumluluk duygusu. Onun için iyi ki varsınız. Bazen tökezleyebiliriz, yere düşebiliriz elimizden tutup ayağa kaldıran o yürekli tavrınız her zaman yanımızda olmalı. Bu sorumlulukla sürece sarılacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:59
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