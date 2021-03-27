İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?

İBB bünyesinde çalıştırmak üzere 150 personel alımı yapacağını İŞKUR üzerinden duyurdu. Yapılan duyuruda, ilana başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması ve SRC belgesine sahip olması şartı aranıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

İBB asfalt şoförü alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

İBB asfalt şoförü personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, 29 Mart ile 30 Mart 2021 tarihleri arasında [email protected] mail adresine CV göndererek başvuru yapabilirler…

İBB asfalt şoför alım şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olmak

2- Kamu haklarından yoksun olmamak

3-En az lise mezunu olmak

4-Tercihen otobüs kaptanlığı bölümü mezunu olmak

5-Tercihen SRC belgesine sahip olmak

6-Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazası yapmamış olmak

7-Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak

8-En az 2 yıl e sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

9-Esnek alışma saati engeli bulunmamak

10-Son 3 yılda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası almamış olmak.