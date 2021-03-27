  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

S-400'lerin yerini mi alacak? Türkiye'den 'siper' açıklaması

Joe Biden'a çok sert şekilde seslendiler! ‘Çekilmezseniz, savaşacağız’

İtalyan diplomattan çarpıcı Türkiye açıklaması: Hepimiz anlaşma yapmalıyız

Hep birlikte harekete geçtiler! Sinemada LGBT faşizmi

İsmail Demir müjdeyi verdi: AKINCI TİHA için geri sayım başladı

Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları başlıyor… Ülkeler sıraya girecek

Dikkat çeken açıklama: ABD en fazla Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor

Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...

Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız: Böyle bir imkan daha önce görmedim

Bunların yaptığını ilkokul öğrencisi yapmaz! Kendi malımızı paylaşmışız, utanmadan ‘Montrö tapumuz’ diyorlar
15 Temmuz İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?
15 Temmuz

İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanında, 150 asfalt şoförü alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilan sonrasında personel alımının ne zaman olacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 18:36:00 -
İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?

İBB bünyesinde çalıştırmak üzere 150 personel alımı yapacağını İŞKUR üzerinden duyurdu. Yapılan duyuruda, ilana başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması ve SRC belgesine sahip olması şartı aranıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

İBB asfalt şoförü alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

İBB asfalt şoförü personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, 29 Mart ile 30 Mart 2021 tarihleri arasında [email protected] mail adresine CV göndererek başvuru yapabilirler…

İBB asfalt şoför alım şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olmak

2- Kamu haklarından yoksun olmamak

3-En az lise mezunu olmak

4-Tercihen otobüs kaptanlığı bölümü mezunu olmak

5-Tercihen SRC belgesine sahip olmak

6-Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazası yapmamış olmak

7-Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak

8-En az 2 yıl e sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

9-Esnek alışma saati engeli bulunmamak

10-Son 3 yılda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası almamış olmak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...
Gündem

Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çeki..
S-400'lerin yerini mi alacak? Türkiye'den 'siper' açıklaması
Gündem

S-400'lerin yerini mi alacak? Türkiye'den 'siper' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Siper füzeleri S-400'ün yerini alır mı?' sorusuna cevap verdi.
'Biden'ın basın toplantısı kurgu'
Dünya

'Biden'ın basın toplantısı kurgu'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiğinden bu yana ilk kez gerçekleştirdiği basın toplantısının..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay