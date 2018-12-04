"İBB adayımızı kimse tanımıyor" diyen CHP'lilere: Merak etmeyin...
İddiaya göre, Ekrem İmamoğlu'nu İBB adayı olarak göstermek isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözkonusu adayı kimsenin tanımadığını söyleyen partililere, "Merak etmeyin, ben iyi bir kampanya ile İmamoğlu’nu 10 günde tanıtırım" cevabını verdi.04 Aralık 2018 Salı 09:04
Yerel seçimlerde en büyük hedefi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) kazanmak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün MYK görüşmeleri gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla sürekli istişare halinde, "AK Parti'yi nasıl geçeriz" hesapları yapıyor.
Kulislere göre İstanbul adayı neredeyse netleşti. Ensonhaber'in haberine göre Kılıçdaroğlu İstanbul’da, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasını istiyor.
"10 günde tanıtırım"
CHP’nin yaptırdığı anketlerde birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Gürsel Tekin çıkıyor. Ekrem İmamoğlu’nun tanınmadığı yönündeki eleştirilere Kılıçdaroğlu, “Merak etmeyin. Ben iyi bir kampanya ile İmamoğlu’nu 10 günde tanıtırım” yanıtını veriyor.
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