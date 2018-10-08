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İBB açıkladı: Bu gece trafiğe kapatılacak!

Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı 9 Ekim 2018 Salı günü (Bu gece) saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:40
İBB açıkladı: Bu gece trafiğe kapatılacak!

Aynı zamanda; Atatürk, Yeni Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacak.

Atatürk Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların, gece 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü’nü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Köprülerin Araç ve Yaya Trafiğine Kapalı Olacağı Saatler

Yeni Galata Köprüsü

02.30 – 03.30

Atatürk(Unkapanı) Köprüsü

00.30 – 04.30

Haliç Metro Köprüsü

02.30 – 03.30

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:40
  1. İBB
  2. atatürk köprüsü
  3. Galata
  4. GÜNCEL Haberleri

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