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İBB lise önlisans lisans mezunu 500 zabıta alımı yapacak | Zabıta başvuruları 2018

İBB son dakika 500 zabıta memuru alımı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde zabıta memuru olmak isteyenler zabıta alım başvuru tarihini kaçırmasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lise ve dengi okullardan mezun olan 375, Önlisans mezunu 30, mahalli idareler önlisans programlarından mezun olan 30 aday, lisans mezunu 41 aday zabıta memuru alımı yapacak. Peki İBB zabıta alım ilanı başvuru şartları neler?

03 Ağustos 2018 Cuma 10:49
İBB lise önlisans lisans mezunu 500 zabıta alımı yapacak | Zabıta başvuruları 2018

İBB son dakika 500 zabıta memuru alımı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde zabıta memuru olmak isteyenler zabıta alım başvuru tarihini kaçırmasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lise ve dengi okullardan mezun olan 375, Önlisans mezunu 30 kişi, mahalli idareler önlisans programlarından mezun olan 30 aday, lisans mezunu 41 aday zabıta memuru alımı yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi bünyesindeki boş kadrolarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, boş kadrolara açıktan atama yoluyla 500 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Peki, İBB zabıta alım ilanı başvuru şartları neler?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar 1/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 9/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

İBB ZABITA BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (27/8/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İBB ZABITA BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, 1/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:49
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