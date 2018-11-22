İBB “2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı'na kayıtlar devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı (IOHS EXPO)” 13-15 Aralık tarihlerindeLütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. “Değişim Artı” temasıyla sektörün öncü firmalarını, ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanlarını buluşturan IOHS EXPO için bireysel veya kurumsal kayıtlar 24 Kasım’a kadar devam ediyor. Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği Oscarları olaraktanımlanan“Kristal Baret Ödülleri”neve akademik bildirilere başvurmak isteyenler de kayıtlarını 24 Kasım’a kadar http://iohscexpo.org adresinden yapabilecek.

SEKTÖRÜN SEÇKİN FİRMALARI IOHS EXPO’DA

İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün organize ettiği IOHS EXPO’da “Değişim Artı” temasıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi uygulama örneklerine değer katan yayınlar, çalışmalar ve ürünler katılımcılara sunulacak. Fuara katılan firmalar iş sağlığı ve güvenliği alanında yenilikçi ürünlerini firmaların ve vatandaşların beğenisine sunacak.Fuarda Kişisel Koruyucu Donanım, İş Sağlığı Güvenliği Yazılımı, Yangın, Güvenlik, İş Makineleri, Periyodik Muayene, Ortam Ölçümleri gibi alanlarda yeni nesil ürünler tanıtılacak.

KONGREYE YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLANACAK

Kongrede, yurt içi ve yurt dışından üst düzey katılımcılar yer alacak.Singapur İşyeri Güvenlik ve SağlığıKomiseriHoSiong Hin, Avusturya Sağlık İnovasyonu Enstitü Direktörü Prof. Dr. JeffreyBraithwaite, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu,çok sayıda seçkin şirketin üst düzey yöneticileri, ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, araştırmacılar, kamuve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. 5 bine yakın katılımcı, 100’den fazla konuşmacı İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yenilikçi önlemler ve ürünlerle alakalı sunum yapacak.

GENÇ UZMANLAR MESLEĞİN PROFESYONELLERİYLE BULUŞACAK

Kongrede, “Genç Uzman Zirvesi” düzenlenecek. İş Güvenliği Uzmanı (İSG) profesyonelleri ve mesleğe yeni başlayan İSG personelleri zirvede biararaya gelecek. Ulusal ve uluslararası düzeyden katılımın sağlanacağı zirvede profesyoneller genç meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

AKADEMİK BİLDİRİLER 24 KASIM’A KADAR KABUL EDİLECEK

IOHS EXPO için şimdiye kadar 60’dan fazla ulusal ve uluslararası katılımcı firma başvurdu.Bireysel veya kurumsal katılım için başvurular http://iohscexpo.org/online-kayit/ adresinden yapılıyor. Kayıtlar 24 Kasım’a kadar devam ediyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında akademik bildiri sunmak isteyenler başvurularını 24 Kasım’a kadar http://inpaper.org/iohs2018 adresine gönderebilir.

IOHS EXPO’DA NELER VAR?

Ulusal ve uluslararası fark oluşturan iyi uygulama örnekleri sunulacak.

Gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşümün getirdiği yenilikler katılımcılar ile buluşacak.

İnsanın güvenli ve konforlu çalışma hayatı için gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilecek.

Yarının iş hayatında vazgeçilmez olacak yenilikçi öneriler tartışılacak.

Sektörün geleceği olan gençlerin önünü açacak imkânların yaratılması sağlanacak.

Somutlaşmış ve uygulanabilirliği kanıtlanmış çalışmalar paylaşılacak.

2 gün sürecek oturumlarda 4 panel düzenlenecek. Panelde ele alınacak konular şunlar;

- Hukuki Altyapı Ve Denetimin İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarına Yansımaları

- Gizli Küresel Salgın: Meslek Hastalıkları

- Akıllı Üretim Çağında İş Ekipmanlarının Dönüşümleri, Kullanıcı Güvenliği Ve Stratejiler

- Yerel Yönetimlerde Ve Kamuda İş Sağlığı Ve Güvenliği Çözümleri

TÜRKİYE’NİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OSCARLARISAHİPLERİNİ BULACAK

Oturumların ardından 15 Aralık akşamı Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği Oscarları olarak tanımlanan “Kristal Baret Ödülleri” töreni yapılacak. Sosyal Sorumluluk, Proje ve İyi Uygulama örnekleri sağlayan sektör temsilcileri 7 kategori, 10 dalda ödüllendirilecek. Böylece iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artması için firmalar teşvik ediliyor. Firmalar, ödüller için başvurularını https://kristalbaret.com/kayit adresinden 24 Kasım’a kadar yapabilir.

KATEGORİLER

ULUSLARARASI TEMSİLİYET

o Kristal Baret İş Güvenliği Ödülü

MEDYA

o Kristal Baret Film/Dizi Ödülü

o Kristal Baret Film/Dizi Seti Ödülü

o Kristal Baret TV Kanalı Ödülü

ÜNİVERSİTE

o Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü

o Kristal Baret Akademisyen Ödülü

o Kristal Baret Üniversite Ödülü

İNOVASYON

o Kristal Baret Yenilikçi Uygulama Ödülü

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR

o Kristal Baret Sektör Ödülü

FİNANS

Kristal Baret Yatırım Finans Ödülü