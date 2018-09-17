İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak hamle
Türkiye-Irak sınırında ihlallerin olduğunu gerekçe gösteren Bağdat yönetimi, sınıra asker gönderecek. Bölgede çalışmalar başladı.17 Eylül 2018 Pazartesi 09:01
Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri gerecek bir adımın eşiğinde.
TÜRKİYE-IRAK SINIRINA ASKER
Türkiye-Irak sınır hattında ihlallerin yaşandığını gerekçe gösteren Bağdat yönetimi, sınıra çok sayıda asker gönderecek.
Bölgeye giden Iraklı askeri yetkililer, askerlerin konuşlanması gerektiği yerlere karar verecek.
BM'YE ŞİKAYET EDECEK
İhlallerin tespit edilmesi durumunda hazırlanacak raporu Birleşmiş Milletler'e taşıyacaklarını açıklayan İbadi, terör örgütü PKK'yı sevindirdi.
TÜRK ASKERİ PKK'NIN PEŞİNDE
Öyle ki; Türk askeri alçakça saldırılar düzenleyip Irak'a kaçan teröristlerin peşinden giderek bölgede nokta operasyonları düzenliyordu.
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