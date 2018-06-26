0553 313 94 23

İbadi'den PKK'ya silah bırakma çağrısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü PKK dahil ülkede bulunan tüm grupların silahlarını bırakmasını istedi.

26 Haziran 2018 Salı 20:38
İbadi'den PKK'ya silah bırakma çağrısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta haftalık bakanlar kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında, 12 Mayıs'ta ülke genelinde gerçekleştirilen seçimlerin "başarısız kılınması" için büyük bir çaba harcandığını belirtti.

İbadi, "Seçimlerin başarısız kılınması için yüksek bir çaba harcandı. Bu, seçim sandıklarının yakılmasıyla başlatıldı." dedi. Irak'ta örgütlenen terör örgütü PKK dahil yasa dışı tüm grupların silahlarını bırakması için çağrı yapan İbadi, şunları kaydetti:

"Irak, Türkiye ve Suriye sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunu bakanlar kurulu toplantısında detaylıca ele aldık. Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve İran üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye'ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken yabancı silahlı bir örgütün (PKK) komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?"

DEAŞ'IN ARTAN EYLEMLERİ

Terör örgütü DEAŞ'ın son günlerde artan saldırı ve kaçırma eylemlerine ilişkin İbadi, "DEAŞ'ı her yerde kovalamaya çalışıyoruz. Onların gücünü kırdık artık dağılmış gruplar halindeler. Özellikle halkın yaşamadığı dağlık bölgelerde bulunuyorlar ve güvenlik güçlerinin de oralara girmesi kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 20:38
  1. PKK
  2. Irak
  3. Haydar el-İbadi
  4. DEAŞ

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet1 gün önce
    günaydın
  • cagriyi hdp niye yapmazcagriyi hdp niye yapmaz1 gün önce
    Pkk'ya silah birakma cagrisini hdp'de yapmali. İkiyuzlulugun iblisligin de bi sonu olmali. HDP/PKK hem T.C devlet hazinesinden yardim aliyor hem de aldigi yardimla devletun guvenlik guclerini katlediyor? Bu serefsizligi dile getiren neden hic bir siyasi, medya, aydin yok!?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması