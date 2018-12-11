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İbadi'den, "ikinci dönem başbakanlığımı İran engelledi" açıklaması

11 Aralık 2018 Salı 21:59
İbadi'den, "ikinci dönem başbakanlığımı İran engelledi" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ın eski başbakanı Haydar el-İbadi, İran'ın, ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturmasını engellediğini söyledi.

İbadi, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Sanırım İran, ABD'nin yaptırımlarını uygulayacağımızı söylemem nedeniyle ikinci kez başbakan olmamı engelledi. İranlılar, bundan ciddi anlamda korktular, o yüzden şimdiki başbakanı (Adil Abdulmehdi) desteklediler." dedi.

İran'ın içinde irade çatışması olduğunu ve bunu Irak'a güçlü nüfuzu nedeniyle taşıdığını savunan İbadi, Irak'ın da bundan etkilendiğini belirtti.

ABD'nin Irak'ta DEAŞ'a karşı tavrını da değerlendiren İbadi, "ABD, DEAŞ'ın bitirilmesinden yana değildi. Özellikle Enbar'da DEAŞ'ın üstüne gidilmesi yerine abluka altına alınmasını istedi." yorumunda bulundu.



Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 21:59
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