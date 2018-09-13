0553 313 94 23

İbadi'den çekilme sinyali: Gelen talimata uyacağım

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ikinci dönem başbakanlık talebinin olmadığını ifade ederek, adaylıktan çekildiği mesajını verdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:04
İbadi'den çekilme sinyali: Gelen talimata uyacağım

İbadi, Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, “Dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’nin talimatına saygı duyuyoruz ve buna uyacağız. İkinci dönem başbakanlık talebim olmadı, olmayacak da. Sandalyeye sarılı kalmayacağım.” diyerek, yeni hükümet için başbakanlık adaylığından çekildiğinin sinyalini verdi.

"GÖREV TESLİMİNİ BARIŞÇIL YOLLARLA YAPACAĞIZ"

Irak’ta görev tesliminin silahlı çatışmayla değil barışçıl yollarla olması gerektiğini ifade eden İbadi, “Halka hizmet noktasındaki görevimiz yeni hükümet kurulana kadar sürecek. Barışçıl yollarla görev teslimi dersini herkese vereceğiz.

SİSTANİ "ADAY OLURSAN DESTEKLEMEYİZ" MESAJINI VERMİŞTİ

Irak’ta Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani, ülkede geçmiş dönemlerde iktidarda bulunmuş kişilerin yeni dönem için başbakanlığını desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama, ikinci dönem başbakanlık için çabalayan İbadi’ye Necef’ten veto geldiği şeklinde yorumlanmıştı.

Irak’ta genel seçimler 12 Mayıs tarihinde yapılsa da siyasi anlaşmazlıklardan dolayı henüz hükümet kurulamadı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:04
  1. ırak
  2. Başbakan
  3. şii lider
  4. ibadi
  5. ayetullah es-sistani
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kümese giren sansar, 15 bin lira değerindeki muhabbet kuşlarını telef etti
    1. Kümese giren sansar, 15 bin lira..
    2. Anaokulunda yürek yakan olay... 5..
    3. ABD tetikte bekliyordu! Etkisini..
    4. Yozgat'ta çıkan anız yangını, 8 bin..
    5. Diyanetten öğrencilere özel yarışma
    6. ABD'den '5 milyon dolarlık yardım'..
    7. İstanbul'da şoke eden görüntü! Yük..
    8. Bakan Albayrak orta vadeli program..
    9. Bakanlıktan 'ABD'den süt ithali'..
    10. FIFA'dan devrim gibi karar!
    11. Şiddetli yağışlar İstanbul Boğazı'nı..
    12. Manchester City'nin geliri dudak..
    13. Kupada 3. tura yükselen takımlar..
    14. Bursa'da telefon dolandırıcısı 2..
    15. MB'nin faiz kararına Albayrak'tan..
    16. Galatasaray'ın rakibinde golcü krizi..
    17. Anaokulunda feci olay... Minik..
    18. Avrupa borsaları karışık seyirle..
    19. Antalya'da hastane acil servisi önünde..
    20. D-100'de araç alev alev yandı
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!