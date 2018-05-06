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İbadi talimatı verdi... Ordu harekete geçti!

Irak savaş uçaklarının, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e ait mevzileri vurduğu belirtildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:53
İbadi talimatı verdi... Ordu harekete geçti!

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Haydar el-İbadi'nin talimatları doğrultusunda Irak hava kuvvetleri kahramanları, Suriye'deki El-Dişişe bölgesinde DAEŞ yöneticilerinin bulunduğu mevzilere ağır saldırılar düzenledi." denildi.

Irak savaş uçakları daha önce de Suriye'deki DAEŞ mevzilerini hedef almıştı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:53
  1. ırak
  2. suriye
  3. savaş uçakları
  4. mevzi
  5. DEAŞ
  6. DÜNYA Haberleri

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  • Osman19Osman1940 dk önce
    Ne yani, inglizler ABD'ye mi vuruyor? İbadi ingliz mali, Daes daha cok Cia-ABD mali
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