İbadi o komutanı görevden aldı!
Basra Operasyonlar Komutanı Korgeneral Cemil Şammari, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından görevden alındı.27 Eylül 2018 Perşembe 12:06
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle gösterilere sahne olan Basra Operasyonlar Komutanı Korgeneral Cemil Şammari'yi görevden aldı.
Başbakan İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İbadi'nin Şammari'yi Basra Operasyonlar Komutanlığı görevinden aldığı belirtildi.
Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra kenti, elektrik ve diğer kamu hizmetleri yoksunluğu nedeniyle gösterilere sahne olmuştu.
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