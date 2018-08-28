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ibadi'den Kerkük açıklaması: Pazarlık konusu yapılmayacak!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kürtlerin mecliste oluşturulacak büyük koalisyon içinde yer almalarına karşılık Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmayacağını söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 13:25
ibadi'den Kerkük açıklaması: Pazarlık konusu yapılmayacak!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kürtlerin mecliste oluşturulacak büyük koalisyon içinde yer almalarına karşılık Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmadığını belirtti.
 
Yerel medyada yer alan haberlere göre İbadi, başkent Bağdat'ta, son seçimden üçüncü çıkan liderliğini yaptığı Nasır (Zafer) Koalisyonu milletvekilleri ve bazı siyasi gözlemcilerle bir araya geldi.
 
İbadi toplantıda yaptığı konuşmada, "Kürtlerin meclisteki dörtlü ittifaka katılmaları ve en büyük koalisyonun kurulmasına karşılık, Kerkük meselesi tartışma konusu olmamıştır." dedi.
 
Irak Başbakanı ayrıca oluşturulacak büyük koalisyona tüm siyasi partilerin "ön koşulsuz" şekilde katılmaları gerektiğini vurguladı.
 
Ülkede 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimin birincisi Muktada es-Sadr liderliğindeki "Sairun" ile Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır (Zafer), Şii liderlerden Ammar el-Hekim'ın "Ulusal Hikmet" ve eski başbakanlardan İyad Allavi'nin "Vataniyye" koalisyonları 20 Ağustos'ta yaptıkları açıklamayla hükümetin kurulması için yeni bir dörtlü koalisyon kurduklarını ilan etmişti.
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 16 Ekim 2017'de Irak merkezi hükümetinin düzenlediği ortak operasyon sonucu Kerkük ve tartışmalı bölgelerden çekilmişti.
 
Kürtlerin, siyasilerle yaptıkları hükümet kurma görüşmelerinde Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesini şart koştuğu iddia ediliyor. 
 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:25
  1. kerkük
  2. Haydar el-İbadi

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