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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Haşdi Şabi'nin başına geçti

Irak başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, görevden aldığı Falih Feyyad yerine Haşdi Şabi'nin başına geçti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:32
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Haşdi Şabi'nin başına geçti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görevden aldığı Falih Feyyad yerine Haşdi Şabi'nin başına geçtiği bildirildi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan İbadi, Haşdi Şabi'nin başkent Bağdat'taki karargâhını ziyaret etti.

"DESTEK DEVAM EDECEK"

İbadi burada yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçlerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında İbadi'nin, görevden aldığı Haşdi Şabi Heyet Başkanı Feyyad yerine başkanlık görevini üstlendiği kaydedildi.

HAŞDİ ŞABİ'NİN SAVUNMA MEKANİZMASINA DAHİL EDİLMESİ

Haydar el-İbadi, Milli Güvenlik Müsteşarı, Milli Güvenlik Konseyi ve Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad'ı birkaç gün önce görevden almıştı.

Irak’ta Şii dini merci Ali es-Sistani’nin terör örgütü DAEŞ’e karşı "cihat fetvası" üzerine kurulan Şii milis gücü Haşdi Şabi, daha sonra meclisten geçen yasayla Irak güvenlik ve savunma mekanizmasına dahil edilmişti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:32
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