IB Genel Direktörü Dr. Siva Kumari Maltepe Üniversitesi’nde

Maltepe Üniversitesi’nde ‘Türkiye’de IB Eğitimi’konulu bir panel düzenlendi. Panele İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, IB Genel Direktörü Dr. Siva Kumari ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. IB Genel Direktörü; “Günümüz dünyasında öğrenciler, hiçbir yetişkinin onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyemediği bir dünyanın içerisine girecekler” dedi.

Maltepe Üniversitesi, ‘Türkiye’de IB Eğitimi” konulu bir panele ev sahipliği yaptı. Maltepe Üniversitesi ile bir “IB Dünya Okulu” olan Marmara Koleji’nin düzenlediği etkinlikle, IB Genel Direktörü Dr. Siva Kumari, ülkemizdeki eğitimciler ve öğrencilerle buluştu. Panele aynı zamanda İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, IB Gelişim ve Akreditasyon Müdürü Dina Khalaf, IB okul yöneticileri ve koordinatörleriyle, IB programlarında hala öğrenim gören öğrenciler ve mezunlar da katıldı.

Panelden sonra basın mensuplarına konuşan IB Genel Direktörü Dr. Siva Kumari; “Biliyorsunuz, günümüz dünyasında öğrenciler, hiçbir yetişkinin onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyemediği bir dünyanın içerisine girecekler. Bence IB öğrencileri buna hazırlamak konusunda yarışın ilerisinde. Bence büyük beceriler şöyle: Öğrencileri doğru sorular yöneltmeye nasıl yönlendirirsiniz? Onlardan bu bilgi tsunamisinden sağ çıkmalarını ve gerçekten iyi soruları cevaplandırmalarını nasıl istersiniz? Ki bu sorular bazen kendilerine sormaları gereken sorulardır, çünkü onlara bunları başka kimse sormaz. IB’nin araştırma becerileri ve verilerin toparlanması konusunda öğrencilere öz güven kazandırma biçimi de bence bu şekilde. Bence daha önemlisi, algoritmaların duyarlılığımızı ele geçirebildiği bu teknoloji dünyasında, IB öğrencilerinin algoritmanın neler yaptığını ve hızlı kararlar aldığımız şu çağa katkıda bulunup bulunmadığını düşünmelerini istiyorum, örneğin yapay zekâ ve benzerlerinin. Bizim için hakikat bu, yani yapay zekâ ve benzerlerinin tarihsel etkisini ve neler ortaya koyduklarını, 5-10 sene içerisinde oluşturacakları etki üzerine düşünmek ve gerektiği yerde de bu etkileri olumlu yöne çevirmek. Özetle IB’nin, tüm alanlara hâkim, tarihi ve küresel meseleleri göz önünde bulundurarak değerlendirmelerde bulunan, tam da böyle dünya vatandaşları yetiştirdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda iki yıldır Uluslararası Bakalorya Organizasyonuyla (IBO) işbirliği yapan Maltepe Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programıyla birlikte IB İleri Liderlik Araştırmaları Sertifikasını vermeye yetkili olan Türkiye’de tek, dünyadaki pek az kurumdan biridir. Ayrıca, her yıl belli aralıklarla düzenlenen Uluslararası Bakalorya Profesyonel Gelişim Seminerleriyle (IBPD) Maltepe Üniversitesi dünyanın dört bir yanından gelen öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.