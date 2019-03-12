0553 313 94 23

İAÜ’nün kızları teniste namağlup şampiyon

İstanbul Aydın Üniversitesi Tenis Kadın Takımı, Tenis Süper Lig Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde şampiyonluğa uzandı.

12 Mart 2019 Salı 15:03
İAÜ’nün kızları teniste namağlup şampiyon

İstanbul Aydın Üniversitesi Tenis Kadın Takımı, Tenis Süper Lig Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde şampiyonluğa uzandı.


İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tenis Kadın Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından bu yıl 9-12 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Tenis Süper Lig Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu. 2011 yılından bu yana Süper Lig’de mücadele eden İAÜ’nün kadın tenisçileri bu başarıyla, 8 yıldır aralıksız devam ettirdikleri şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemiş oldu.



Maç vermediler


Grup mücadelelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ege Üniversitesi’ni 3-0’lık skorlarla geçen İAÜ Tenis Kadın Takımı, yarı finalde Özyeğin Üniversitesi’ni, finalde ise Marmara Üniversitesi’ni 3-0’lık sonuçlarla saf dışı bırakarak yine Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı. İAÜ ekibi böylece hiç maç kaybetmeden şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atmış oldu.



8 sene aralıksız şampiyon


Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Pero Duygu Dumangöz, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:


“Kızlarımız 11 yıl içinde önce 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e, sonra da 1’inci Lig’den Süper Lig’e yükseldiler. Süper Lig’e çıktığımız 2011 yılından bu yana da aralıksız 8 sene boyunca şampiyonluğu kimseye kaptırmayarak ulaşılması güç bir başarıya imza attılar. İAÜ Tenis Kadın Takımı olarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum.”



Hedef Avrupa’da altın madalya


Öğr. Gör. Dumangöz ayrıca Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlediği 2019 Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nın 20-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Karadağ’da düzenleneceğini hatırlatarak, “En büyük amacımız bu turnuvada altın madalyayı kazanarak Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek olacak. Bu hedef için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gebze - Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen bir mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak“
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gebze -..
    2. Murat Aydın’dan Beykoz’daki Mehmet..
    3. Başkan Saygılı vatandaşlarla bir araya..
    4. İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi..
    5. Gebze’de yılların tapu sorunu çözüldü
    6. İstanbul'da tutulan geminin kaptanı..
    7. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet..
    8. "D vitamini eksikliği organları..
    9. Başkente "Sağlık Vadisi" yapılacak
    10. İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl..
    11. Seçim ofisi açılışında terör..
    12. Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığı
    13. İstanbul’da sağanak yağmur başladı
    14. Yunanistan'da FETÖ üyesinden ABD..
    15. AGD’nin ortaokul düzeyi Siyer-i Nebi..
    16. Bahçeli: “Ya beka diyeceğiz ya da..
    17. Palancıoğlu’dan öğrencilere Mehmet..
    18. Fenerbahçe'de şok gelişme! 1 ay..
    19. HDP seçim bürosu açılışındaki "terör..
    20. Yıldırım, Selin Sayek Böke'den..
    21. Başkan Eroğlu: Meydan Projesi” gün..
    22. Darıca’ya milli onur
    23. Tahmazoğlu öğrencileri ödüllendiriyor
    24. Nilüfer ve Gemlik’te su kesintisi
    25. İsrail, Mescid-i Aksa’nın imamlarını..
    26. Kösyanlılar Aşiretinden Başkan Adayı..
    27. Bursaspor'da şok! Genç yıldız kadro..
    28. FETÖ’nün bölge sorumlusuna 7 yıl 6 ay..
    29. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden..
    30. GKV Özel İlkokulu İstiklal Marşı..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü