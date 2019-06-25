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İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş birliği

Gıdalarda ısıl işlemin neden olduğu aroma, lezzet, vitamin kaybı gibi olumsuzlukları en aza indiren PEF (Gıda endüstrisinde vurgulu elektrik alan) teknolojisi alanında İstanbul Aydın Üniversitesi ile Alman Gıda Teknoloji Enstitüsü arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

25 Haziran 2019 Salı 10:43
İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş birliği

Gıdalarda ısıl işlemin neden olduğu aroma, lezzet, vitamin kaybı gibi olumsuzlukları en aza indiren PEF (Gıda endüstrisinde vurgulu elektrik alan) teknolojisi alanında İstanbul Aydın Üniversitesi ile Alman Gıda Teknoloji Enstitüsü arasında işbirliği anlaşması imzalandı.Bu işbirliği ile çevre dostu bu teknoloji ile az enerji kullanarak gıdaların en üst düzeyde korunması hedefleniyor.


İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile Alman Gıda Teknolojisi Enstitüsü arasında, sektörde kısaca “PEF” olarak bilinen ‘Pulsed Electric Fields Treatment in Food Industry-Gıda Endüstrisinde Vurgulu Elektrik Alan Teknolojisi’ alanında bir iş birliği anlaşması imzalandı.


Staj için öğrenci değişimi


İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ile Vurgulu Elektrik Alan Yönteminin öncülerinden Alman Gıda Teknolojisi Enstitüsü (Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik-DIL) ve DELEA Firmasının CEO su Dr. Ing. Volker Heinz’ın katıldığı törende imzalanan anlaşma kapsamında İAÜ yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin teknik değişim programı ile lisans öğrencilerinin yaz stajları kapsamında değişime katılmaları olanağı bulunuyor.


Sanayici ve öğrencilere “PEF” semineri


İmza töreni öncesinde İAÜ Gıda Araştırmaları Merkezi (GAUM) Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş ve İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan’ın organize ettiği PEF ile ilgili seminere çok sayıda sanayici ve öğrenci katıldı. Seminerde Dr. Ing. Volker Heinz Heinz ve Osnabrück Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (University of Applied Sciences Osnabrück) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stefan Töplf tarafından PEF teknolojisi ile ilgili geniş çapta bilgilendirme yapıldı ve bilgi alışverişinde bulunuldu.


“PEF” teknolojisi hakkında


Vurgulu elektrik alan (Pulsed Electric Fields-PEF) teknolojisinin esası, gıdaya mikro saniyelerle ifade edilen, çok küçük zaman dilimlerinde uygulanan yüksek voltajın enzimler ve mikroorganizmalar üzerindeki inaktivasyonu etkisine dayanıyor. PEF sistemi yüksek voltajlı bir vurgu jeneratörü, uygulama odacığı, akış kontrol sistemi, kontrol ve monitör aygıtından oluşuyor. Gıdalarda ısıl işlemin neden olduğu bazı olumsuzluklar (aroma, lezzet, vitamin kaybı; tekstürel dokuda bozukluk gibi) bu sistemle minimize edilebiliyor. PEF, geleneksel uygulamalarla karşılaştırıldığında, çok daha az enerjiye ihtiyaç duyması ve zaman açısından çok daha verimli olmasından dolayı tavsiye edilebilecek bir yöntem olarak öne çıkıyor. İşlem süresi saniyenin milyonda biri kadar olan PEF teknolojisiyle harcanan enerji, diğer yöntemlere göre çok daha düşük. Dolayısıyla son derece ekonomik ve çevre dostu bir yöntem olarak görülüyor. PEF teknolojisi aynı zamanda sıvı gıdaların pastörizasyonunda da kullanılabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:43
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