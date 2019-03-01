İAA’dan uluslararası bilgilendirme toplantısı
İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA)uluslararası bilgilendirme toplantılarının ilkini Kütahya’da gerçekleştirdi.01 Mart 2019 Cuma 10:13
İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA)uluslararası bilgilendirme toplantılarının ilkini Kütahya’da gerçekleştirdi.
İAA değerlerinin ve kalite politikasının bir gereği olarak Kütahya’da gerçekleştirdiği 26 ülkeden rektör, rektör yardımcısı, dekan, rektör temsilcisi ve akademisyenlerin katıldığı bilgilendirme toplantısında İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, dış değerlendirme ve akreditasyon konularında temsilcileri bilgilendirdi.
Bilgilendirmenin ardından soruları cevaplayan Halis Aydemir, Fas, Cezayir, Libya,Lübnan, Malezya, Ürdün, Tunus, Çad, Fildişi Sahilleri, Irak, Pakistan, Kuveyt, Katar’dan gelen temsilerle İAA adına iyi niyet anlaşması imzaladı.
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