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I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Fuarın ikinci gününde, anime, film ve oyun karakterlerinin kostümlerine bürünen "cosplayer"lar, çevrimiçi bilgisayar oyunları ve e-spor etkinlikleri ilgi odağı oldu

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:14
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

ANKARA (AA) - I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nın ikinci gününde, anime, film ve oyun karakterlerinin kostümlerine bürünen "cosplayerlar", çevrimiçi bilgisayar oyunları ve e-spor etkinlikleri renkli görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı ikinci gününde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde çeşitli etkinlikler ve sahne gösterileriyle devam etti.

Fuarda düzenlenen oturumlar ile teknoloji firmalarının ürünlerini sergilediği stantlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çevrimiçi bilgisayar oyunları Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile League of Legends'in (LoL) turnuvaları nedeniyle e-spor oyun alanında rekabet heyecanı yaşandı.

- Gözler "cosplayer"lardaydı

Fuarda, anime, film ve oyun karakterlerinin kostümlerine bürünen "cosplayer"lar yarın gerçekleştirilecek Cosplay Turnuvası finali öncesi hazırlıklarını tamamladı. Renkli ve değişik kostümler giyen cosplay yarışmacıları, I-TECH ziyaretçilerinin ilgisiyle karşılaştı.

Youtuber Orkun Işıtmak da organizasyon kapsamında ziyaretçilerden gelen soruları yanıtladı.

Fuar, yarınki etkinliklerle sona erecek.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:14
  1. Cosplay
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