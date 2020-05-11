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Dini Bilgiler

Hz. Peygamberimiz (sav)’in dualarından! Kalbimi aydınlık kıl

Cenab-ı Hak, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor, “İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): ‘Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin.” (Bakara Suresi, 127)

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:51:00 -
Hz. Peygamberimiz (sav)’in dualarından! Kalbimi aydınlık kıl

-“Allah’ım kalbimi aydınlık kıl, lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah’ım, nurumu büyüt.” (Buharî-Müslim)

-“Ey Hay ve Kayyum olan! Sadece Senden yardım isterim; Hayatımı düzelt, gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.” (Hakim)

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