"Hz. Nuh'un gemisini bulduk"

Belgesel ve film yapımcısı Cem Sertesen ile Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ, 42'nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Doğubayazıt ilçesindeki Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Nuh'un Gemisi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansta konuşan Sertesen ve Kösedağ, Doğubayazıt'a 25 kilometre uzaklıkta Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Telçeker köyü sınırlarında yer alan Nuh'un Gemisi'nin iziyle ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Doğubayazıt'ta olduğunu savunan Sertesen, "Nuh'un Gemisi, insanlık tarihinin en büyük efsanesi ve bununla yalnız bizler değil, dünyanın dört bir yanından insanlar ilgileniyor. Avrupalısı, Asyalısı, Amerikalısı, herkes Nuh'un Gemisi'nin, Türkiye'nin doğusunda olduğunu kabul ediyor ve bulunduğu şehir de işte Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi" dedi.

Bölgede 23 yıl süren araştırmalar yaptığını belirten Sertesen, şöyle devam etti:

"Ben bu oluşumu 1995 yılında gördüğüm zaman bütün dünyanın dikkatini çekmek için burayla ilgili bir belgesel yapmaya karar verdim. Bu kararımdan 10 yıl sonra, 1959 senesinde Nuh'un Gemisi'nin harita görselleri üzerinden keşfini yapan harita yüzbaşı İlhan Durupınar ile tanıştım. Kendisiyle yaptığım röportajın en ilgi çeken noktası 1960 yılında Walt Disney tarafından kendisine gönderilen mektup hadisesiydi. Mektupta, Amerikalı firma tarafından Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu şehir yani Doğubayazıt için 50 milyon lira yatırım bütçesinin ayrıldığı yazıyordu. Bu gerçekten ülkemiz adına çok önemli bir hadiseydi. Walt Disney, bu ilçeye o dönemde yollar, oteller ve hava alanları gibi birçok yatırımı yapacaktı. Fakat o dönemde ülkemiz çalkantılı bir dönemdeydi ve ilk ihtilal ile tanışıyordu. Bunun sonucu olarak da konuyla ilgilenecek hiç kimse de çıkmadı ve bu olay hiçbir sonuca ulaşılamadan bu şekilde kapandı."

Araştırmaları sonucu Nuh'un Gemisi'yle ilgili üç önemli kişiye dikkat çeken Sertesen, 1985 yılında Doğubayazıt'ta konuyla ilgili ilk bilimsel araştırmanın yapıldığını anlattı. Amerikalı bilim insanlarıyla ortaklaşa yapılan araştırma sonucunda bir gemi gövdesine ait yer altı radar sonuçları elde edildiğini iddia eden Sertesen, "Şimdi kronolojik olarak bakacak olursak Nuh'un Gemisi'ni İlhan Durupınar keşfetti. Ara Güler ilk fotoğraflarını çekti. Doç. Dr. Salih Bayraktutan ilk bilimsel araştırmayı yaptı 1985 yılında. Bu araştırmayı Amerika'dan bir üniversiteyle Atatürk Üniversitesi müşterek yürüttü ve Başbakanlığın nezaretinde yapılmıştı. Başbakanlık da Doç. Dr. Salih Bayraktutan'ı bu heyetin başkanı olarak görevlendirmişti. Haftalar süren bu çalışmanın sonunda yer altı radar görüntüleri alındı ve bu görüntülerde gemi gövdesi görüldüğü bütün çıplaklığıyla kanıtlandı. Konuyla ilgili hazırlanan rapor, dönemin Başbakanlığına verildi. Raporun final cümlesinde geçen yazıda İngilizce olarak 'Evet bu bir gemi oluşumu izidir. Gövdeyi gördük ve bir an önce bölgede arkeolojik çalışmalar başlatılmalı' şeklinde bir ifade yer alıyordu" diye konuştu.