Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Orada Allah’tan birçok emirler aldı. Bu emirleri aldıktan sonra, Hz. Musa, Cenab-ı Allah’a niyaz ederek:

– Ya Rabbi, Cennetteki komşum kim olacaktır? Bunu bilmek istiyorum, dedi.

Cenab-ı Allah:

– Ey Musa, falan şehirdeki kasaplar çarşısında çok genç bir kasap vardır. O kasap, Hz.Musa’ya komşu olacaktır.

Bunun üzerine Hz. Musa, yollara düştü. Cennette bana komşu olacak şu genci bir göreyim dedi.

Nihayet kasabı buldu. Akşam olunca beraberce ve gittiler. Hz. Musa’nın peygamberliğine inanıyordu. Fakat Hz. Musa’yı hiç görmemişti.

Akşam yemeği vakti gelince, kasap salıncaktan beli bükülmüş, ihtiyar bir kadını indirdi, onunla meşgul oldu. Yemeğini yedirdi. Altını temizledi. Sardı, sarmaladı, eski yerine yerleştirdi. Bu arada kadın anlaşılmayan birşeyler mırıldanıyordu.

Nihayet Hz. Musa, dayanamadı, kasaba:





– Bu ihtiyar kadın senin neyindir? diye sordu.

Genç:

– Annemdir. Kudreti olmadığı için, hergün ben yedirir, içirir elimden geldiğince ona yardım ederim.

Hz. Musa:

– Peki onu neden salıncağa koyuyor ve sıkıca bağlıyorsun?

Genç:

– Daha önce yerde yatıyordu. Fakat bir seferinde ben yokken yuvarlanmış, aynı durum başına gelmesin diye bağlıyorum.

Hz. Musa:

– Annemin senden hoşnut olduğu muhakkak. Yalnız, sen ona hizmet edince bir şeyler mırıldanıyordu. Neler söylüyordu acaba?

Genç:

– Annem her gün, Ya Rabbi oğlumdan çok memnunum. Oğlumu cennette Hz. Musa’ya komşu yap, diye dua ediyor.

Bunun üzerine Hz. Musa:

– Müjdeler olsun sana. Anneye saygı ve yaptığın bu hizmet sebebiyle Allah seni, bana komşu yaptı, buyurdu.