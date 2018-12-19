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Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı nasıldı? Hz. Mevlana Calaleddin Rumi kim? İşte merak edilen soruların cevabı

Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflardan biri olarak kabul edilen Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı hakkında merak edilen soruların cevabı...

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:10
Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı nasıldı? Hz. Mevlana Calaleddin Rumi kim? İşte merak edilen soruların cevabı

Hz. Mevlana Calaleddin Rumi, hayatı boyunca hangi padişahları gördü? Hz. Mevlana Calaleddin Rumi'nin hayatı nasıldı? gibi soruların cevabını sizler için hazırladık.

Hz. Mevlana Calaleddin Rumi I. Alaüddin Keykubat, IV. Kılıç Aslan ve III. Giyaseddin Keyhusrev ile bu son ikisinin dönemlerinin siyasi ve toplumsal çalkantılarını bizzat yaşamıştı.

Hz. Mevlana Calaleddin Rumi, 1207 senesinde Horasan eyaletinin Belh şehrinde dünyaya gelen ünlü felsefecidir. Annesi Belh emiri Rükneddinin kızı Mümine Hatundur. Babası Belh şehrinin ileri gelen bilginlerinden olup, bilginlerin sultanı unvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaeddin Veleddir. Babası Sultanü-l Ulema Bahaeddin Veled bazı siyasi olayların ve yaklaşmakta olan Moğol istilasının sebebiyle Belh şehrinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Öncelikle Nişabura gitmişler, orada Mutasavvıf Ferüddin Attar ile karşılaşmışlardır.

4 yaşında babasından felsefe, filoloji ve din dersleri almaya başlar. 1214 senesinde Bağdat’a, 1218 yılında Konya – Karaman’a göç ederler ve babası Bahaeddin Veled için Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından Konya’da medrese (akademi tarzında okul) yapılır.

Batıdaki Anadolu Selçuklu topraklarına Rum diyarı denildiği için isminin sonuna “Rum-i” (Rum diyarında yaşayan) eki alır. Babası Bahaeddin Veled öldükten sonra (1231 yılında) akademide ders vermeye başlar. Sevgi ve saygı göstergesi olarak öğrencileri ve sevenleri tarafından “Mevlana” (Efendi) lakabı verilir. Böylece ismi ünvan ve sıfatlarla birlikte tam olarak “Mevlana Muhammed Mustafa Celaleddin-i Rum-i” olur. Türkçe konuşulan yerlerde ve İran’da kısaca Mevlana denilmektedir. Anadolu´nun en bilinen evliyalarından olan Mevlana Şems-i tebrizi ile yakın dostluk kurmuştur.

Mevlânâ eserlerini çoğunlukla Farsça kaleme aldı ancak bunun yanı sıra nadiren Türkçe, Arapça ve Rumca kullanmayı da tercih etti. Konya'da yazdığı Mesnevî, Fars diliyle yazılmış en büyük şiirlerden biri olarak kabul gördü. Eserleri yazıldığı orijinal hâliyle günümüzde hâlen Büyük İran'da ve Farsça konuşulan yerlerde okunmaktadır. Eserlerinin çevirileri ise özellikle Türkiye, Azerbaycan, ABD ve Güney Asya'da yaygın bir şekilde okunmaktadır. Mevlana 17 Aralık 1273 günü 66 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:10
  1. Karaman
  2. Konya
  3. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi
  4. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi kimdir
  5. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı nasıldı?
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