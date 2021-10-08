'HZ. İbrahim'in kabri şerifinde tepinen siyonistler'

Hz. İbrahim’in türbesinde Siyonist Yahudiler şarap içip dans ederek ayin yapıyorlardı ve buna kimse ses çıkarmıyordu.

Bir zamanlar Kudüs’ü darüsselam barış yurdu yapan ecdadımızdan geriye kalan peygamberlerin kabri şeriflerinin bulunduğu bu coğrafyada Müslüman kardeşlerimizin gözyaşı ve acısı oldu.



Zalimlerin işgali ve terörü bu kutsal beldede hüküm sürerken Müslüman devletler, Müslüman liderler yaşananları izlemekle yetiniyordu... Şehit sayısı arttığı zaman söz gelimi söylemlerde bulunuyorlar, toplumsal tepki veriliyordu. Sonra bu tepki çoğu zaman sönüyordu.



Ne hazindir ki, Türkiye de bir camide şarap şişesi görseler tepki veriyorlar, bir türbeye saygısızlık yapılsa hemen sert eleştiriler gelirken, Hz. İbrahim’in ve zürriyetinin kabri şeriflerinde Siyonist Yahudiler alkol eşliğinde tepinip dans ederken buna çok büyük bir tepki verilip engellenmiyordu.



Peygamber kabirlerinin olduğu bu şehir de Müslümanlara yapılan zulmü izlemek içler acısı bir zavallılıktır. Burada kelimeye izah yoktur. Ne hazindir ki, bu peygamberlere iman eden, rehber edinen Müslüman milletler şimdi onların kabri şeriflerinin olduğu yerde zalimlere karşı birleşip de tek yumruk olamadılar.

Meseleyi diğer bir açıdan düşünürsek şayet işin rengi değiştirdi. Şayet Müslüman milletlerden gönüllü aileler Filistin’e yerleşmek suretiyle çoğunluk sağlasaydı, buraya yerleşen Müslümanların devletleri, onlara zulüm yapılsa işin rengi değişirdi. O zaman daha duyarlı olurlar, bu alçak zihniyete katiyen izin vermezlerdi. Belki de bölgeye Müslüman devletler gönüllü ile ve mücahitler yerleştirmek suretiyle birliği sağlayacak ve tek yumruk olabileceklerdi. Lakin buraya yerleşmenin ve tek yumruk olmanın biricik yolu milliyetçilik değil, ümmet olma bilinciydi.



Ayasofya’yı ibadete açıp da Fatih Sultan Mehmet’in bedduasını ortadan kaldırmak ne kadar mühim bir meseledir… Daha mühim bir mesele var ise o da peygamber kabirlerinin olduğu coğrafyada zalimlerin hükmetmesine izin vermemektir. Fatih Sultan Mehmet’in bedduası bu kadar önemliyse, peygamberlerin kabri şeriflerinin olduğu yerde bu yaşananlara göz yumulmamasının ne kadar mühim olduğunu varın siz düşünün.



Müslüman milletleri düşünün ki; Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz.Yunus, Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yahya peygamberlerin kabri şeriflerinin bulunduğu bu coğrafyaya sahip çıkamıyor, zalimin ensesine çökemiyor; bunun yerine Hz. İbrahim’in türbesinde şaraplarla tepinen Siyonistleri izleyeduruyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın bedduasını kaldırdınız da bunu ne yapacaksınız?