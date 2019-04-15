Hz. Bilal Camisi’nde sona gelindi

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı devam eden ve Selçuklu döneminin izlerini günümüze taşıyan 450 kişi kapasiteli Hz. Bilal Camisi çalışmalarında sona gelindi.

Bin 200 metrekare alan içerisinde 220 metrekare zemin üzerine inşa edilen 450 kişi kapasiteli camide son imalatların gerçekleştirilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması bekleniyor. İç cephede Selçuklu mimarisinin ön planda tutulduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İç cephede Selçuklu dönemine ait ahşap oyma sanatının gösterildiği karo tavan imalatı devam ediyor. Tarihi dokunun izlerini yansıtan camide kapı, kolon kaplamaları, mihrap, minber, müezzin mahfili, merdiven-balkon-korkuluk ve ahşap pencere imalatları da gerçekleştiriliyor. Boya imalatı ve alttan ısıtma sistemi montajının yapılmasının ardından da halı imalatı gerçekleştirilecek” dedi.

Dış cephede tretuvar ve led aydınlatma imalatları ile caminin tamamlanmış olacağını belirten Başkan Güler, “Cami alanına şadırvan, oturma birimleri, musalla taşı, otopark ve alanı sınırlandırmak için bahçe duvarı üzeri ferforje korkuluk yerleştirildi. Alanda taban zemin döşemesi olarak traverten plak taş ve taban tuğla kullanılarak saf düzeni oluşturuldu. Dış cephe tuğlası, üst kat merdiven imalatı tamamlanırken Selçuklu mimarisine uygun taş minare imalatı ise sona erdi. İç cephe ve elektrik imalatının altyapı çalışmalarının ardından dış cephede tretuvar ve led aydınlatma imalatıyla camimizi tamamlamış olacağız” diye konuştu.