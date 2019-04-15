0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hz. Bilal Camisi’nde sona gelindi

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı devam eden ve Selçuklu döneminin izlerini günümüze taşıyan 450 kişi kapasiteli Hz.

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:08
Hz. Bilal Camisi’nde sona gelindi

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı devam eden ve Selçuklu döneminin izlerini günümüze taşıyan 450 kişi kapasiteli Hz. Bilal Camisi çalışmalarında sona gelindi.


Bin 200 metrekare alan içerisinde 220 metrekare zemin üzerine inşa edilen 450 kişi kapasiteli camide son imalatların gerçekleştirilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması bekleniyor. İç cephede Selçuklu mimarisinin ön planda tutulduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İç cephede Selçuklu dönemine ait ahşap oyma sanatının gösterildiği karo tavan imalatı devam ediyor. Tarihi dokunun izlerini yansıtan camide kapı, kolon kaplamaları, mihrap, minber, müezzin mahfili, merdiven-balkon-korkuluk ve ahşap pencere imalatları da gerçekleştiriliyor. Boya imalatı ve alttan ısıtma sistemi montajının yapılmasının ardından da halı imalatı gerçekleştirilecek” dedi.


Dış cephede tretuvar ve led aydınlatma imalatları ile caminin tamamlanmış olacağını belirten Başkan Güler, “Cami alanına şadırvan, oturma birimleri, musalla taşı, otopark ve alanı sınırlandırmak için bahçe duvarı üzeri ferforje korkuluk yerleştirildi. Alanda taban zemin döşemesi olarak traverten plak taş ve taban tuğla kullanılarak saf düzeni oluşturuldu. Dış cephe tuğlası, üst kat merdiven imalatı tamamlanırken Selçuklu mimarisine uygun taş minare imalatı ise sona erdi. İç cephe ve elektrik imalatının altyapı çalışmalarının ardından dış cephede tretuvar ve led aydınlatma imalatıyla camimizi tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:08
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. "Maçlara gitmeye devam edeceğim"
    3. Jandarma uzman erbaş sonuçları son..
    4. "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği..
    5. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    6. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    7. Bağlar’da Ak Partili Beyoğlu..
    8. Gazbir-Gazmer Türkiye İç Tesisat..
    9. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    10. Hz. Bilal Camisi’nde sona gelindi
    11. Başkan Ensari’ye hayırlı olsun..
    12. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi..
    13. Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3..
    14. Sultanbeyli’de cinayet anları kamerada
    15. Diyarbakır’daki kazada ölü sayısı 4’e..
    16. Sevgi, çocukların büyümesinde önemli..
    17. Düğün dönüşü kazada ölen iki kardeş..
    18. Gençlerbirliği liderliği geri aldı
    19. Özel’den Şehitler Haftası mesajı
    20. "Tarihimizi kendi soyunu katledenlere..
    21. Heyelanda hayatını kaybeden kişi son..
    22. Cimbom transferde bombayı patlatıyor!
    23. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    24. 23 Nisan Spor Şenliklerinin startı..
    25. MUSEM Gaziantep mutfağını hem koruyor..
    26. İsrail medyası: “Trump, Netanyahu’yu..
    27. KHK’lı adayın yerine mazbata alan AK..
    28. Balık sezonu kapandı
    29. Kocaeli’de iş adamının öldürülmesi..
    30. Afrin’deki engellilere yardım
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!