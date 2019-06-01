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Hz. Bilal Camisi ibadete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Selçuklu döneminin izlerini günümüze taşıyan 450 kişi kapasiteli Hz.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
Hz. Bilal Camisi ibadete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Selçuklu döneminin izlerini günümüze taşıyan 450 kişi kapasiteli Hz. Bilal Camisi’nde çalışmalarını tamamladı. Toplam 55 metrekarelik şadırvan, bay-bayan, engelli tuvaletleri gibi camiden bağımsız bölümler ise hayırsever mahalle sakinlerinin katkısıyla yapılacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bin 200 metrekare alan içerisinde 220 metrekare zemin üzerine inşa edilen caminin yapımında Selçuklu mimarisinin ön planda tutulduğunu söyledi.


Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen camide yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “İç cephede Selçuklu dönemine ait ahşap oyma sanatının gösterildiği karo tavan ve kapı, kolon kaplamaları, mihrap, minber, müezzin mahfili, merdiven-balkon-korkuluk ile ahşap pencere imalatları gerçekleştirildi. Boya imalatı ve alttan ısıtma sistemi montajı da yapıldı” dedi.


Dış cephede tretuvar ve led aydınlatma imalatları ile caminin tamamlandığını belirten Başkan Güler, "Cami alanına şadırvan, oturma birimleri, musalla taşı, otopark ve alanı sınırlandırmak için bahçe duvarı üzeri ferforje korkuluk yerleştirildi. Alanda taban zemin döşemesi olarak traverten plak taş ve taban tuğla kullanılarak saf düzeni oluşturuldu. Dış cephe tuğlası, üst kat merdiven imalatı ile Selçuklu mimarisine uygun taş minare imalatı da sona erdi. Mahalle sakinlerinin talebi ve destekleriyle başlanan projenin bundan sonraki kısmı olan çevre düzenleme çalışmaları hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



İslamın ilk müezzini


Başkan Güler, camiye adı verilen İslâm’ın ilk müezzini olma şerefine ermiş olan Hz. Bilal (r.a) için, “Peygamber Efendimizin öğrettiği ezanı yine onun isteğiyle hicretin birinci yılında ilk kez okudu. O, açıktan Müslüman olduğunu söyleyen ilk yedi kahraman sahabeden biridir. Mekke’de köle olarak bulunuyordu. İslâm dinini kabul ettiği için çok eza ve cefa çekti. Yapılan zulüm ve işkencelere meydan okurcasına sabretti ve inancından vazgeçmedi. Korkuya ve şiddete karşı mücadele vererek kahramanlaştı. İslamiyet yolunda unutulmayan yiğitlerden biri oldu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
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