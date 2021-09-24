'Hz. Adem'i cennetten çıkarmak için İblis'le iş birliği yapmak!'

Muhalefetin yapmak istediği aynen böyle; şeytanla iş birliği!..

Hz. Adem ile eşi Hz. Havva’nın cennetten ayrılış sebebi bir imtihana tabi oluşları ve bu imtihanda şeytanın oyununa gelişleri idi. Bunun böyle olmasının bir hikmeti vardı elbet... İnsanlık yer yüzüne inecek ve cenneti kolay yoldan değil, ter dökerek kazanacaktı.



Ayrıca bir melek değil farklı bir varlık olarak yaratıldığının, imtihana tabi tutulduğunun farkına varacaktı.



Bugüne gelelim: Elbette ne Tayyip Bey Hz. Adem, ne de eşi Hz. Havva... Fakat bir gerçek var ki; onları ve Ak Parti hükümetini yirmi yılda adeta bir hizmet cennetine dönüştürdükleri Türkiye’den kovmak için İblis ile bütün şeytanlarla iş birliği yapan bir muhalefet var!



Haksız mıyım?!



Fetö ile kim irtibatlı veya Fetö kim ile irtibatlı? Muhalefetle...



Bir kısmıyla veya tamamıyla...



PKK kiminle irtibatlı?



Muhalefetle!



Bir kısmıyla veya zımnen tamamıyla...



PYD kimle irtibatlı?



Aynı cenah ile...Ülkedeki masonlar, Sabataistler, zulüm 1453 te başladı diyenler, LGBT yani Lut peygamberin sapık kavmini temsil edenler, 9 Eylül’de Yunan bayrağı ile renkli sirtaki oynayanlar, hamile kalırım çocuk doğurmam diyenler, kürtajcilar, (af buyurun) bağ da benim bahçede, diyenler... Sizce hangi partili?

CHP veya HDP...



O iki partinin klozetine kimler su dolduruyor? Diğerleri!



İşin hikmetine bakın ki; Hz Adem ile Havva yasaklanan ağaca yaklaştıkları için cennetten çıkarıldılar...



Bugün çok şükür bundan ders almış bir iktidar yani Hz. Adem’in torunları olmanın farkında olan bir iktidar var işbaşında.



Yasak ağaca yaklaşmıyor ve ülkemizi cennet bahçesi haline getirmeye çalışıyor.



Eksik yok mu? Var elbet...



Her iş yeterli mi?



Elbette hayır... Şöyle bir misal sunalım: Eksik nerede var, niçin var?



Mahallemizde boş bir arazi var. Yıllarca boş, sahipsiz, verimsiz..



Bir eksik var mı? Yok..



Görünürde yok...



Ne zamanki o araziye çok ama çok büyük bir inşaat başlattı rahmetli Menderes!



Eksikler başladı: Demir eksik!



Çimento yetersiz...



Kalıbın bir yanı eğri...



Menderes’i astılar; Demirel!



Gitti geldi, gitti geldi; kâh korkudan kâh başka şeyden ama yine bu inşaat yüzünden iş yaptırılmadı.



Özal geldi, Erbakan geldi... Bahane inşaatın malzemeleri...



Erdoğan geldi, yine aynı terane...



O inşaat Türkiye’nin tamamıdır. Kazma vurulmasaydı diğer malzemelere, alet ve edevata ihtiyaç olacak mıydı?



Hayır. Madem beğenmiyorsunuz, siz yapın?!



Siz bir tarafından tutun?!



Siz inşaa edin?!



Cevap belli:



Hayır! Biz inşaadan anlamayız imhadan anlarız.



Biz yapım ekibi değil yıkım ekibiyiz...



Allah’ın hikmetine bakın ki; Adem ile Havva’nın yaklaşıp edep yerlerinin açıldığı ağaca bu sefer siz yaklaştınız.



Edep yerleriniz açıldı.



CHP bugün taciz ve tecavüz partisi oldu.



HDP, taciz ve tecavüzden vekili ceza alan bir parti... Bir parti lideri uuu diye ulur, dilini çıkarır, Mustafa Kemal’in mezarına “buraya iman tazelemeye geldik” der...



Diğerlerini saymaya gerek yok...



Edep yerleriniz açıldı.



Adem’i cennetten kovmak için İblisle iş birliği yaptınız.



Şimdi; açılan yerlerinize incir yaprağı da kapatsanız örtmez, parti bayrağı da kapatsanız örtmez... Çünkü, önce kıssadan ibret alıp Adem olmak, ardından da adam olmak gerekir.