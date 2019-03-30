0553 313 94 23

"Huzurumuzu bozacak davranışlara prim vermeyelim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya:- "Bu vatan hepimizin, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozacak davranışlara pirim vermeyelim. Savaşa gitmiyoruz, karşımızda düşman yok. Demokrasinin gereği yerel yöneticilerimizi seçiyoruz"

30 Mart 2019 Cumartesi 16:24
"Huzurumuzu bozacak davranışlara prim vermeyelim"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yarın yapılacak mahalli idareler seçimleriyle ilgili, "Bu vatan hepimizin, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozacak davranışlara prim vermeyelim. Savaşa gitmiyoruz, karşımızda düşman yok. Demokrasinin gereği yerel yöneticilerimizi seçiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaya, yazılı açıklamasında, partisinin Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Nihat Yeşil ve Servet Ünsal'dan oluşan heyetle Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette seçim güvenliğini konuştuklarını vurgulayan Kaya, bugüne kadar seçimle ilgili yaptığı çalışmalardan ötürü Valiliğe teşekkür etti.

Vatandaşların hiçbir baskı altında kalmadan, güven ve huzur içinde oy kullanmaları için gerekli tedbirlerin alınmasını Valilikten talep ettiklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Hangi partiden olursak olalım, kime oy verirsek verelim tüm vatandaşlarımızı sağduyuya çağırıyorum. Bu vatan hepimizin, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozacak davranışlara prim vermeyelim. Savaşa gitmiyoruz, karşımızda düşman yok. Demokrasinin gereği yerel yöneticilerimizi seçiyoruz."

Seçim güvenliğiyle ilgili kendilerini endişelendiren duyumlar aldıklarına dikkati çeken Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'nın birçok yerinde Belediye Başkan Adayımız Mansur Yavaş'ın resminin yer aldığı paraya büründürülmüş, ağır hakaretler içeren bildiriler dağıtılıyor. Duvarlara halkı provoke etmek için yazılar yazılıyor. İl Başkanlığımıza seçim akşamı sokaklara çıkacak grupların oluşturulduğu ve görevlendirmelerin yapıldığı yönünde çok sayıda ihbarlar geliyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:24
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da bir okula roket mermisi isabet etti: 4 ölü
    1. Afganistan'da bir okula roket mermisi..
    2. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
    3. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    4. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    5. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    6. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    7. İspanyol aşırı sağına karşı..
    8. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    9. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    10. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    11. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    12. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    13. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    14. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    15. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    16. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    17. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    18. Basketbolda maçın ardından
    19. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
    20. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
    21. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    22. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
    23. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
    24. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
    25. Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisine..
    26. Türkiye sandık başına gidiyor
    27. Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı'..
    28. Vali aracını durdurup yoldaki..
    29. 45 günlük Zeynep bebek zatürreden öldü
    30. Seçim yasakları başladı
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'