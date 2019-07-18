0553 313 94 23

Huzuru Köyde Bulanlar - Kent yaşamını bırakıp atıl araziye "can" verdi

Mersin'de, evlendikten sonra yerleştiği kent merkezine alışamayan ve çocukları için daha güzel bir gelecek hedefleyen 28 yaşındaki Özge Yıldırım, köyündeki atıl arazisini değerlendirmek için başvurduğu "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlandı- Proje kapsamında fidan, damla sulama sistemi kurulumu ve çapa motoru desteği alan genç kadın, 5 dönümlük araziye 520 erik fidanı dikti- Ailesiyle birlikte özlem duyduğu topraklarına yeniden taşınan Yıldırım, yemyeşil bir bahçeye çevirdiği arazisinde erik üreticisi olma yolunda ilerliyor- Yıldırım: - "Buraya iyi bakar ilgilenirsem çocuklarımın geleceğini karşılayabilirim. Köyde yaşamak benim için daha büyük bir avantaj"

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:15
Huzuru Köyde Bulanlar - Kent yaşamını bırakıp atıl araziye "can" verdi

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de, kent yaşamına alışamayınca "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran 28 yaşındaki Özge Yıldırım, aldığı destekle hem köyündeki atıl durumda bulunan arazisini yemyeşil bir erik bahçesine çevirdi hem de özlem duyduğu topraklarına geri döndü.

Evlendikten sonra eşiyle kent merkezine yerleşen Yıldırım, bir süre iş arasa da istediği sonucu alamadı. Kent yaşamına alışamayan ve o dönem yeni doğmuş olan oğlu için daha güzel bir gelecek hedefleyen Yıldırım, merkez Mezitli ilçesinin 650 rakımdaki mahallesi Kuzucubelen'de ailesinden kalan tarım arazisini değerlendirmeye karar verdi.

Yıldırım, yaptığı araştırma sonucunda 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.

Projeden fidan, damla sulama sistemi kurulumu ve çapa motoru desteği almaya hak kazanan genç kadın, 5 dönümlük araziye 520 erik fidanı dikti.

Ailesiyle birlikte özlem duyduğu topraklarına yeniden taşınan Özge Yıldırım, atıl durumdayken bugün yemyeşil bir bahçeye çevirdiği arazisinde yetişecek eriklerini bekliyor.

- "Çocuklarımı okutarak, geleceğe hazırlayacağım"

Oğlu 3 yaşına giren, şu an 8 aylık hamile olan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman doğup büyüdüğü köye tekrar dönmeyi arzuladığını söyledi.

Yıldırım, projenin, hayallerini gerçekleştirmeye vesile olduğunu ifade ederek, "Arazimizi değerlendirmeye niyetimiz vardı. Devletin verdiği destekle beraber hemen burayı düzeltmeye karar verdik. Yeri iş makineleriyle düzenledikten sonra fidanlarımızı diktik. Şimdi meyve vermesini bekliyoruz." dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçesiyle ilgilendiğini ve en büyük hedefinin çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak olduğunu belirten Yıldırım, "Bir çocuğum var, kısmet olursa bir tane daha olacak. Onların geleceğini güzelleştirmek için buradayız. Buraya iyi bakar ilgilenirsem çocuklarımın geleceğini karşılayabilirim. Köyde yaşamak benim için daha büyük bir avantaj. Kısmet olur da eriklerimiz güzel olursa çocuklarımı okutarak geleceğe hazırlayacağım." diye konuştu.

Yıldırım, atıl arazinin yeni halini her gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, 2,5 yaşına gelen erik fidanlarının az da olsa meyve vermeye başladığını, 2 yıl içerisinde emeklerinin tam karşılığını büyük hasatta almayı planladıklarını söyledi.

Dalda ilk meyve gördüğü an sevinç duyduğunu aktaran Yıldırım, kent merkezinden ziyaretine gelen arkadaşlarının kendisini şanslı olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

- Mersin'de 582 çiftçiye 17,5 milyon liralık hibe

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da Mersin'in önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle kentin adından sıkça söz ettirdiğini kaydetti.

"Genç Çiftçi Projesi"nin başladığı günden itibaren kentte ilgi gördüğünü aktaran Abalı, "Proje kapsamında bugüne kadar 582 çiftçimize yaklaşık 17,5 milyon lira destek sağladık. Projemizin amacı, köydeki çiftçilerimizin kentlere gitmesini engellerken, kentteki çiftçilerimizin geri göç yapmasını sağlamaktı. Hibe alan çiftçilerimizden Özge Yıldırım'ın bahçesini gezdik. Desteğin ardından 2,5 yıl geçmiş. Geldik gördük ki burası güzel ve bakımlı bir bahçe haline gelmiş." diye konuştu.

Abalı, tarımda özellikle kadın çiftçilerin başarılı olduğunu görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:15
  1. Genç Çiftçi Projesi
  2. Huzuru Köyde Bulanlar
  3. Mersin
  4. Özge Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa etti
    1. Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa..
    2. "Adana Lezzet Festivali" Akdeniz..
    3. Niğde’de masaj salonuna fuhuş..
    4. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    5. Adana’da "Nikah Turizmi"
    6. Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi
    7. "Türk okçuluğu özlediği madalyaya..
    8. Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan..
    9. Eşini cadde ortasında öldüren sanığın..
    10. Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    11. Siirt’te PKK’ya ait çok sayıda..
    12. Kayseri’de 1 ayda 266 kişiye..
    13. Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı..
    14. Kars yaylalarında "çeçil peyniri"..
    15. Süper Lig'de transfer bombası Radamel..
    16. Vali Demirtaş: "Trafik ihmale ve..
    17. FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay..
    18. İHA’nın sesini duyurduğu aile ev..
    19. Kahramanmaraş’ta zeytinlikte yangın
    20. ’Sarı fırtına’, sıfır otomobil..
    21. İŞKUR iş ilanları son dakika İŞKUR’dan..
    22. Altın Koza Film Festivali halkla daha..
    23. 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı, 6 milyar..
    24. "Her türlü rekabete hazırım"
    25. Trafikte sevindiren gelişme
    26. Milli güreşçinin hedefi dünya..
    27. Galatasaray aradığı forveti Belçika'da..
    28. HDP'li belediyeden skandal! Şehit..
    29. Doğayı kim katlediyor ?!!
    30. Bu durak başka durak
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!