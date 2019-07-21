Huzuru Köyde Bulanlar - Emeklilik hayatını çocukluk anılarını süsleyen göle adadı

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - İsviçre'den 13 yıl önce özlem duyduğu memleketi Elazığ'ın Ağın ilçesinin Balkayası köyüne yerleşen 76 yaşındaki Hüseyin Ergül, emeklilik hayatını çocukluk anılarının geçtiği Sülük Gölü'ne adadı.

Gurbette geçen yılların ardından memleket hasreti çeken Ergül ve eşi, 3 çocuklarını İsviçre'de bırakıp ikinci baharlarını Balkayası köyünde geçirme kararı aldı.

Döndükleri köylerinde eşi ile yeni bir yaşam kuran Ergül için her gün ATV ile gittiği yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Sülük Gölü ayrı bir anlam taşıyor.

Çocukluğuna dair güzel anılarının olduğu, huzur duyduğu Sülük Gölü kenarında çeşme yaptıran, ocak kuran, duvar örerek, oturma alanları yapan, meyve ağaçları diken Ergül, bakımını yaptığı gölün kenarındaki çöpleri de temizliyor.

Ergül'ün gölün turizme kazandırılması için 10 yıldır gösterdiği bu çabaya duyarsız kalmayan Ağın Kaymakamlığınca da gölün çevresine çeşmeler yapıldı, banklar kuruldu, barbeküler yerleştirildi.

Günün büyük bölümünü kuş cıvıltısı eşliğinde dostları ve arkadaşlarıyla adeta ikinci adresi olan gölde geçirerek, anılarını tazeleyen Ergül, gölün adeta gönüllü bekçisi oldu.

İlerlemiş yaşına rağmen doğaya verdiği değer takdir gören Ergül'ün arzusu gölün turizme kazandırılması.

- "İnsanların gelip buradan faydalanmasını istiyorum"

Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tektonik bir göl olan Sülük Gölü'nün doğal güzelliği, yeşilliği, kuş türleri ile görülmeye değer eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

Askerden hemen sonra gittikleri İsviçre'de uzun yıllar çalıştıktan sonra 2006 yılında köye döndüklerini anlatan Ergül, hayatını kendisine huzur veren, anılarının bulunduğu Sülük Gölü'nün turizme kazandırılmasına adadığını belirtti.

"Çocukluğum bu göl ve civarında geçtiği için burası benim için özel ve güzel bir yer. Zaman zaman çadır getirip geceleri de burada kalıyorum. Havası, doğası çok güzel, uykusuna doyum olmuyor." diyen Ergül, yıllar sonra geldiğinde göl çevresinin düzenlenmesi için çalışma yapmaya başladığını aktardı.

Ergül, çeşme yaptığını, dut ağaçları diktiğini, çevreyi temizlediğini anlatarak, "Buranın tabiatını ve doğasını çok seviyorum. İnsanların gelip buradan faydalanmasını istiyorum." dedi.

Bugüne kadar yeterli tanıtım yapılmadığı için pek bilinmeyen Sülük Gölü'nün adeta Ağın'ın saklı güzelliği olduğunu ifade eden Ergül, gölde kaldığı zaman sabah kalkıp gölün çevresindeki otları biçtiğini, gölü ziyaret edenlerin tüketmesi için sebze ektiğini belirtti.

Ergül, doğasıyla kendisine huzur veren gölü imkanları ve gücü yettiği sürece gönüllü olarak korumaya çalışacağını sözlerine ekledi.

- Doğaya verdiği değerle takdir topluyor

Ergül'ün kardeşi Balkayası köyü muhtarı İbrahim Galip Ergül de kardeşinin yurt dışından geldikten sonra görenlerde hayranlık uyandıran Sülük Gölü'nün hak ettiği değeri kazanması için büyük emek harcadığını söyledi.

Ağabeyinin doğaya gösterdiği duyarlılıktan dolayı herkesin takdirini topladığını aktaran Ergül, "Ağabeyim sayesinde insanların piknik ihtiyaçları karşılanmış oldu. Buraya gelen gidenler oluyor, memnun kalıyorlar. Buranın doğası çok güzel." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Yılmaz Ergül ise, 10 yıl öncesine kadar ot ve sazlıklardan gezilecek yeri dahi olmayan Sülük Gölü'nün, Ergül'ün çabaları sonucu daha ilgi çeken bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

"Eskiden böyle güzel bir ortam yoktu, burayı pek kimse bilmiyordu. Şimdi ise her taraf daha da güzelleşmiş. Yeni yeni insanlar öğrenmişler, ziyarete geliyorlar. Burası hakikaten çok güzel olmuş." diyen Ergül, bu çabayı takdir ettiklerini aktardı.



