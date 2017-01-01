Huzurlu İnşaat'ta teslim mevsimi

Huzurlu İnşaat, Samsun’da 7. Etap Huzurlu Kampüs Marina projesinde yer alan 71 konutun teslimini gerçekleştirirken Huzurlu Marmara Beylikdüzü ve Huzurlu Marmara Bostancı projelerinin teslimi için de gün sayıyor.

Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, yaptıkları hizmetleri şu sözlerle dile getirdi: "Huzurlu yapılar için Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteriyoruz. 3 defa vergi rekortmeni olmuş bir firma olarak 36. projemizi de başarılı bir şekilde bitirdik ve hak sahiplerine teslim ettik. Her projemizi belirlenen tarihten önce tamamlayarak erken teslimi klasik hale getirdik. Şu an Huzurlu Kampüs ve Huzurlu Marmara markalı projelerimizin 5’inde inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 500 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Huzurlu Marmara Beylikdüzü projemizi bitirdik, iskânını bekliyoruz. İskânımız verilince anahtar teslimini yapacağız. Hemen ardından da Bostancı projemizin anahtar teslimini gerçekleştireceğiz. 'Huzurlu' markamıza güvenen ve ilgi duyan yatırımcılara teşekkür ediyoruz. 7. Etapta ev sahibi olan ailelerimizin evlerinde huzurla oturmalarını diliyorum."