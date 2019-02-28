"Huzurlu bir Türkiye getireceğiz"

BURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kentle kırsal kesimde yaşayanlar arasında sağlıklı ve tutarlı bir gelir dağılımının olması lazım. Bu gelir dağılımını sağlarsak, kırda yaşayan da kentte yaşayan da huzur içinde yaşayacak. Asıl hedefimiz budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gürsu Belediyesi Düğün Salonu'nda, akademik odalar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Gürsu'nun tarımsal anlamda önemli bir ilçe olduğunu ancak bu ilçeden kent merkezine ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Gürsu'dan kent merkezine bazen üç araç değiştirilerek gidiliyor. Niçin? Hangi gerekçeyle? Buradakiler üçüncü sınıf vatandaş mı? Başkan (CHP'nin Gürsu Belediye Başkan adayı Funda Türkcoş Pekiner) el koydu, 'Düzelteceğim, ulaşımı ucuzlatacağım' diyor. Buradan bineceksiniz bir araca, kentin merkezine gideceksiniz." diye konuştu.

Bölgedeki en pahalı içme suyunun Bursa'da olduğunu öne süren ve Uludağ'daki su kaynaklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Uludağ da su da burada. Suya bu kadar pahalı bir fiyatı biçmeyi hangi vicdan kabul eder? Başkan (CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey) hepinizin huzurunda söz verdi, 'Su fiyatını da düşüreceğim' dedi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gürsu'nun, Anadolu'nun küçük bir hali olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kentle kırsal kesimde yaşayanlar arasında sağlıklı ve tutarlı bir gelir dağılımının olması lazım. Bu gelir dağılımını sağlarsak, kırda yaşayan da kentte yaşayan da huzur içinde yaşayacak. Asıl hedefimiz budur. Gürsu'ya neredeyse 81 ilden vatandaşlarımız gelmiş, hayata tutunmaya, geçinmeye, güzel bir hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Daha iyi bir yaşam standardını yakalamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu bölge bir anlamda Anadolu'nun küçük bir halidir. Buranın da kalkınması, burada yaşayan insanların da huzur içinde yaşaması hepimizin ortak hedefi olmalıdır."

- "Mart'ın sonunda baharı getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşitliğin önemine değinerek, "AK Parti'li kardeşlerim, ülkücü kardeşlerim, İYİ Parti'li kardeşlerim, CHP'li kardeşlerim, hangi partiden, kimlikten, inançtan olursa olsun, gelin hep beraber Gürsu'da bir tarih yazalım. Gelin Funda başkanı belediye başkanı seçelim. Gelin Gürsu'nun kaderini değiştirelim. Bizim kaderimiz yoksulluk olmamalı, biz de gülmeliyiz, eğlenmeliyiz, koşmalıyız, bizim de çocuklarımız parka gitmeli. Bizim de çocuklarımız daha iyi okullarda okumalı, daha iyi yerlerde tedavi olmalıdır. Başkalarının çocuğu gezecek, Gürsulunun çocuğu gezemeyecek. Funda başkan bunların tamamını sağlayacak. Onun adına ben size söz veriyorum. Biz Mart'ın sonunda baharı getireceğiz. Huzurlu bir Türkiye getireceğiz. Birlikte yaşamayı getireceğiz ve beraber olmayı başaracağız. Bunun size sözünü veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.