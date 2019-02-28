0553 313 94 23

"Huzurlu bir Türkiye getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Kentle kırsal kesimde yaşayanlar arasında sağlıklı ve tutarlı bir gelir dağılımının olması lazım. Bu gelir dağılımını sağlarsak, kırda yaşayan da kentte yaşayan da huzur içinde yaşayacak. Asıl hedefimiz budur"

28 Şubat 2019 Perşembe 15:54
"Huzurlu bir Türkiye getireceğiz"

BURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kentle kırsal kesimde yaşayanlar arasında sağlıklı ve tutarlı bir gelir dağılımının olması lazım. Bu gelir dağılımını sağlarsak, kırda yaşayan da kentte yaşayan da huzur içinde yaşayacak. Asıl hedefimiz budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gürsu Belediyesi Düğün Salonu'nda, akademik odalar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Gürsu'nun tarımsal anlamda önemli bir ilçe olduğunu ancak bu ilçeden kent merkezine ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Gürsu'dan kent merkezine bazen üç araç değiştirilerek gidiliyor. Niçin? Hangi gerekçeyle? Buradakiler üçüncü sınıf vatandaş mı? Başkan (CHP'nin Gürsu Belediye Başkan adayı Funda Türkcoş Pekiner) el koydu, 'Düzelteceğim, ulaşımı ucuzlatacağım' diyor. Buradan bineceksiniz bir araca, kentin merkezine gideceksiniz." diye konuştu.

Bölgedeki en pahalı içme suyunun Bursa'da olduğunu öne süren ve Uludağ'daki su kaynaklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Uludağ da su da burada. Suya bu kadar pahalı bir fiyatı biçmeyi hangi vicdan kabul eder? Başkan (CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey) hepinizin huzurunda söz verdi, 'Su fiyatını da düşüreceğim' dedi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gürsu'nun, Anadolu'nun küçük bir hali olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kentle kırsal kesimde yaşayanlar arasında sağlıklı ve tutarlı bir gelir dağılımının olması lazım. Bu gelir dağılımını sağlarsak, kırda yaşayan da kentte yaşayan da huzur içinde yaşayacak. Asıl hedefimiz budur. Gürsu'ya neredeyse 81 ilden vatandaşlarımız gelmiş, hayata tutunmaya, geçinmeye, güzel bir hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Daha iyi bir yaşam standardını yakalamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu bölge bir anlamda Anadolu'nun küçük bir halidir. Buranın da kalkınması, burada yaşayan insanların da huzur içinde yaşaması hepimizin ortak hedefi olmalıdır."

- "Mart'ın sonunda baharı getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşitliğin önemine değinerek, "AK Parti'li kardeşlerim, ülkücü kardeşlerim, İYİ Parti'li kardeşlerim, CHP'li kardeşlerim, hangi partiden, kimlikten, inançtan olursa olsun, gelin hep beraber Gürsu'da bir tarih yazalım. Gelin Funda başkanı belediye başkanı seçelim. Gelin Gürsu'nun kaderini değiştirelim. Bizim kaderimiz yoksulluk olmamalı, biz de gülmeliyiz, eğlenmeliyiz, koşmalıyız, bizim de çocuklarımız parka gitmeli. Bizim de çocuklarımız daha iyi okullarda okumalı, daha iyi yerlerde tedavi olmalıdır. Başkalarının çocuğu gezecek, Gürsulunun çocuğu gezemeyecek. Funda başkan bunların tamamını sağlayacak. Onun adına ben size söz veriyorum. Biz Mart'ın sonunda baharı getireceğiz. Huzurlu bir Türkiye getireceğiz. Birlikte yaşamayı getireceğiz ve beraber olmayı başaracağız. Bunun size sözünü veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:54
  1. Bursa
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Gürsu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    1. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    2. Aracın çarptığı köpek tedavi altına..
    3. İzmirli gençlere ve engellilere müjde
    4. Bilgiç için Isparta’da resmi karşılama..
    5. Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu..
    6. Ambulansa yol vermeyen maganda..
    7. Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası..
    8. Çakal Carlos yazdı! "ABD, Venezuela'ya..
    9. Kayseri’de robotik kodlama sınıfları..
    10. Ermenistan İran üzerinden Türkmenistan..
    11. Tosya’da bekçiler ilk düdüğü çaldı
    12. Oyuncak merdivene başı sıkışan minik..
    13. Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3..
    14. Sarı lacivertliler 3472 puanla lider!..
    15. Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon..
    16. Çocuğu otomobilin altında kalmaktan..
    17. Batman'da masa tenisi heyecanı..
    18. Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı
    19. Mersin’in ocak ayı ihracatında yüzde..
    20. Köpeği yaralayan sürücüye takipsizlik..
    21. Marmarabirlik’te Erdek’te toplandı
    22. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hastaneye..
    23. BM: "İsrail askerleri, gazetecileri,..
    24. Son kamu personel alım 2019 ilanları..
    25. 28 Şubat’ta tankların yürüdüğü..
    26. "Darbeler, devirme ve işgal..
    27. Seçer: "Bu tarz entrikalarla seçim..
    28. Bartın Üniversitesi’nde “Erasmus..
    29. "Hiçbir meslek hiçbir şekilde bir..
    30. TFF'de 7 yıllık dönem bitti
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."