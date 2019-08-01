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Huzurlu bir bayram için çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nde ilçe belediyelerinin katılımıyla Kurban Komisyonu toplantısı yapıldı ve hazırlıklar gözden geçirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
Huzurlu bir bayram için çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nde ilçe belediyelerinin katılımıyla Kurban Komisyonu toplantısı yapıldı ve hazırlıklar gözden geçirildi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nın huzurlu bir şekilde idrak edilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla oluşturulan Kurban Komisyonu bir kez daha toplandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri ile eş güdüm halinde çalışmaları sürüyor. Kurban ibadetinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve Kurban Bayramı’nın huzurlu bir şekilde idrak edilmesi amacıyla oluşturulan Kurban Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk başkanlığında toplandı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerinin ilgili yöneticileri katıldı.


Kurban Komisyonu’nda; Kurban Bayramı nedeniyle alınması gereken tedbirler, hayvan satım ve kesim yerleri ile ilgili yapılacak çalışmalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilecek veterinerlerin yapacakları faaliyetler, hayvan satım ve kesim yerlerinin temizliği ve düzeni gibi konular ele alındı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
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