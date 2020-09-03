Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Bir muhabir olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Türkiye genel olarak vaka sayısındaki artışı dikkate alarak, yaşlı bakımı sağlayıcısında engellilik ve Kovid-19 ile mücadele sürecinde alınan tedbirlerin etkin bir şekilde devam etme kararı aldı. .

Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına müdahalede izlenecek yöntemler, alınacak tedbirler ve devamı ile ilgili genelge gönderilmiştir.

Tedbirlerin ihtiyatlı uygulanmasını talep eden genelgeye göre, sağlık sorunu veya hastalığı olanlar için resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kurumlarında görevli en yakın sağlık birimi, kurum veya sağlık kurulu tarafından, tedbir alınması ve sağlık ekibinin rehberliği, önerileri ve görüşleri doğrultusunda harekete geçmek. olacak.

Kovid-19 veya semptomlu engelliler ve yaşlılar hastaneye sevk edilecek. Sağlık kurumu tarafından “taburcu” kararı verilenler ile sağlık ekibi tarafından tecrit önerilerek kurumda takip edilmesi gereken engelliler ve yaşlılar, ayrı bir bağımsız kurumda veya ek olarak bakılacaktır.

Bu durumdaki kişiler ek birim yoksa kuruluşta belirlenen sosyal izolasyon bloğunda, sosyal izolasyon katında veya sosyal izolasyon odasında takip edilecektir.

İzinden dönen yaşlı ve engellilere Kovid-19 testi yapılacak

Öte yandan Bakanlık, gerekli tedbirleri alarak normalleşme adımları kapsamında kurumlarda bazı uygulamaları sürdürme kararı aldı.

Bu çerçevede engelli vatandaşlara ve yaşlı bakım kurumlarına en az 7 gün süreyle yakınlarına gitme izni verilecek. İzninden dönen her şahıs, daha önce olduğu gibi organizasyona girmeden önce Kovid-19 testine alınacak. Ayrıca engelliler ve yaşlılar dönüşlerinde 7 gün kurumda sosyal izolasyon katında veya sosyal izolasyon odasında kalacaklar.

Bakanlık, kuruluşlarda çalışan personelin sabit vardiya uygulamasına ikinci bir duyuruya kadar en az 7 gün devam edecek.