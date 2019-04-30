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Huzurevlerinde kalma yaşını 65'e çıkarma hazırlığı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç:- "Huzurevlerinde 60 yaşın üstünde aktif yaşlılar kalıyor. Bunu 65'e çıkaracağız"

30 Nisan 2019 Salı 15:04
Huzurevlerinde kalma yaşını 65'e çıkarma hazırlığı

MALATYA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Huzurevlerinde 60 yaşın üstünde aktif yaşlılar kalıyor. Bunu 65'e çıkaracağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İnönü Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği Erasmus+ tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu" düzenlendi.

Orhan Koç, sempozyumda yaptığı konuşmada, evde sağlık hizmet biriminin yaygınlaşması ve daha bilinir olması gerektiğini söyledi.

Evde sağlık hizmetleri kapsamındaki diş tedavi hizmetlerinin dünyadaki diğer ülkelerde Türkiye'de olduğu gibi yaygın olmadığını aktaran Koç, "Yatalak hastanız var, dişi ağrıyor, dişiyle ilgili bir sorunu var. Hastaneye nasıl götüreceksin? Götürsen bir sürü sorunu var. Tedavi eve geliyor. Devletimiz bunu veriyor ve Bakanlığımız bunu finanse ediyor." diye konuştu.

Türkiye'de çok güzel sistemlerin kurulduğunu ancak çoğu kişinin bundan haberdar olmadığını vurgulayan Koç, bu konularda farkındalıkların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kurumsal bakıma muhtaç yaşlıların da bulunduğunu belirten Koç, şöyle devam etti:

"Bunun için modelimiz nedir; huzurevi. Huzurevlerinde 60 yaşın üstünde aktif yaşlılar kalıyor. Bunu 65'e çıkaracağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın talimatlarıyla 65'e çıkarmak için çalışıyoruz. Bir de ne var tam bağımlı dediğimiz hasta grubumuz var. Bunlar için de yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerimiz var. Bunun şu anda 6 bine yakın yatak kapasitesi var. Gündüz bakım modellerimiz var, bunlar da çok önemli. Bu engelli ve yaşlılarımızın gündüz gelip, akşam evine gittiği bir modeldir."

- "Yaşlanma sürecinde gençlerle birlikte olmalı çok önemli"

Malatya Valisi Aydın Baruş ise insanoğlunun sağlıklı yaşaması için sadece bedenin sağlıklı olmasının yetmediğini aynı zamanda ruhen de sağlıklı kalması gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı bireylerin bir araya geldiği toplumların mutlu olduğunu dile getiren Baruş, "Bir taraftan beden sağlığını koruyan ve devam ettirilmesini sağlayan hizmetlere bakarken diğer tarafı da ihmal etmememiz gerekiyor. Bu, bedenen ve ruhen sağlıklı bireyleri hem yetiştirme hem de yaşlanma sürecindeki mutluluğu birtakım aksaklıklara uğramaması için manevi olan destek ve hizmetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşlanma sürecinde gençlerle birlikte olmaları çok önemli." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın da konuşma yaptığı sempozyum çeşitli konularda oturumlarla devam etti.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 15:04
  1. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç
  2. Malatya
  3. Uluslararası Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu

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