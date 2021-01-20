Huzurevleri ile 90 yaş üzerine evde aşılama başladı

Dün Ankara’da 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 245 yaşlı ve 170 personel de ilk aşılarını oldu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 28 gün sonra yapılacak ikinci doz aşılamadan sonra tedbirleri gevşeteceklerini ve yaşlıların sevdiklerine kavuşabileceği müjdesini verdi. Koç, aşıların oluşturulan aşı ünitelerinde, revirlerde sağlık gözetimi altında yapıldığını, aşı uygulamasından sonra yaşlılar ve engellileri revirde gözlem altına tutulduğunu belirterek, "Türkiye genelinde 87 bin sakinimiz ve personelimiz aşılanacak. Biz tüm sakinlerimizi ve hizmet eden sağlıkçı ve diğer personelimizin tümünü aşılayacağız. İkinci doz aşılar da 28 gün sonra yapılacak. Sonrasında bir 15 gün daha bağışıklanmayla ilgili bir süre bekleyeceğiz. Ondan sonra tedbirlerimizi esneteceğiz ve yaşlılarımız sevdiklerine, ailelerine kavuşabilecek" dedi.



Ankara’da 95 yaşındaki Rabia Yurtseven, 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz da sağlık ekipleri tarafından evlerinde aşılandı. 90 yaş ve üstü Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor.