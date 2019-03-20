Huzurevine sanat dolu ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Çankaya'daki Gönül Köşküm Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaptıkları resimleri yaşlılara hediye etti.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Yaşlılara Haftası kapsamında Çankaya'daki Gönül Köşküm Huzurevi'ni ziyaret etti.

"Yarın ve Dünle Birlikte Bugünün Resminde" adını verdikleri proje kapsamında, ziyaretten günler önce resimler yapan öğrenciler, tabloları huzurevi sakinlerine hediye etti. Resimleri kabul eden yaşlılar da yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Huzurevindeki yaşlılarla vakit geçiren okulun müzik bölümü öğrencileri ise saz çalıp türkü söyledi. Müziğe eşlik eden yaşlılar, öğrencilerle dans etti.



Okulun resim öğretmenlerinden İlknur Aslan, "Yarın gençliği, dün ise yaşlılığı simgeliyor. Yarın, gelecek adına hayaller kurarken, dün, geçmişi anmaktan haz duyuyor. Şu anda var olmalarının, özgür olmalarının ve sanatla uğraşabilmelerinin yolunu açan atalarına hem şükran hem de minnet duymaları hasebiyle, karışık teknikle çalıştıkları 90 adet eseri kendilerine hediye ediyoruz." dedi.

- "Onları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor"

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Adem Kınık, böyle bir projenin içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Öğretmenimiz söylediği zaman resmi yapmaya başladım ve tamamladım. Yaşlılarımız için böyle tablolar yapıp onlara hediye etmek, onlar için etkinlikler düzenlemek çok güzel bir duygu. Onları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

- "Bu tarz etkinlikler sık sık yapılsın"



Ziyaretle ilgili duygularını paylaşan huzurevi sakinlerinden Gülşen Alparslan, İzmir'de yaşadığını, burada tedavi amaçlı kaldığını söyledi. Alparslan, "Ben de seramik bölümü mezunuyum. Hediye ettikleri resimler çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Öğrencilere çok çalışıp başarılı olmalarını temenni ediyorum." dedi.

Huzurevi sakinlerinden Ülker Aksoy ise, "Öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduk. Bu tarz etkinlikler sık sık yapılsın. Huzurevlerini özellikle ziyaret etsinler. Bugünkü hediyelerini de çok beğendim. Bütün öğrencilere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

