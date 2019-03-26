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Huzurevinde Yaşlılar haftası dolu dolu geçti

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

26 Mart 2019 Salı 13:27
Huzurevinde Yaşlılar haftası dolu dolu geçti

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kuruluş Müdürü Cemil Öztürk, Niğde’de Yaşlılar Haftasının dolu dolu geçtiğini belirterek, emek veren tüm Niğdelilere teşekkür etti. Müdür Öztürk, "Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız ve dünya nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan yaşlılara, sevgi ve saygıyı dile getirmek için, 1982 yılında WHO ( Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 18-24 Mart tarihleri arası ’Yaşlılara Saygı Haftası’ olarak ilan edilmiştir. Ayrıca ülkemizde 2019 yılı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un çalışmaları ile ’Yaşlı Yılı’ olarak ilan edilmiştir" dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bor- Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade eden Öztürk, "Yaşlılar Haftası Münasebeti ile hafta boyunca düzenlenen etkinlikler ilk olarak yaşlıların sinemaya gitmesi ile başladı. 18 Mart 2019 tarihinde yaşlılar sinemaya götürülerek vizyona yeni giren komedi filmi ‘Yalan Dolan’ izleyerek keyifli anlar geçirdiler. Daha sonra Huzurevi sosyal etkinlik Salonu’nda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Bölümü ile ortaklaşa çiğ köfte ikramı ve müzikli eğlence programı düzenlendi. Sıra gecesi müzik ekibinin eşliğinde, yaşlılarında şiirleri ile katıldıkları programa; yaşlılarımızın yanında başta, Valimiz Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek hanımefendi olmak üzere, Bor Kaymakamı Sayın Bekir Sıtkı Dağ ve eşi, Niğde Milletvekillerimiz Sayın Yavuz Ergün ve eşi, Selim Gültekin ve eşi, Rektör Muhsin Kar ve eşi, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve eşi, Üniversiteden kıymetli öğretim görevlileri, öğrenciler yoğun katılım sağladılar. Kutlamalar kapsamında Kuruluşta Anlam Okulları ile ortaklaşa Pasta kesimi yapıldı ve müzikli eğlence düzenlendi. Yaşlılar haftası etkinlikleri kapsamında daha sonra kuruluş bahçesinde yaşlılar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren diğer kuruluşlarda kalan, engelliler ve çocuklar ile diğer misafirlerin katılımı ile piknik programı düzenlendi. Piknik sonrası, ağaç dikimi yapıldı ve bahçede müzik eşliğinde nevruz kutlaması ve halay çekildi. Huzurevinde iken vefat eden yaşlıların mezarları, şehitlik ziyaret edildi ve Bor Müftülüğünün destekleri ile Kuruluşta Mevlit i şerif okundu, dualar edildi. Programa kuruluşta kalan yaşlılar ve diğer misafirler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca 2019 yılı Yaşlılar Yılı kapsamında okullarda farkındalık oluşturulması ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Bu kapsamda çeşitli okullarda yaşlılarla birlikte okullar ziyaret edilmekte ve öğrencilere sunumlar yapılmaktadır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:27
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