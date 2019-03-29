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Huzurevinde diyabetli hastalar unutulmadı

Yozgat Diyabet Derneği, Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret etti.

29 Mart 2019 Cuma 10:52
Huzurevinde diyabetli hastalar unutulmadı

Yozgat Diyabet Derneği, Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile bir araya gelen dernek yönetimi ve üyeleri, hoş sohbet eşliğinde, müzik dinletisi ile eğlendi. Huzurevinde diyabetli olan huzurevi sakinleri ile de bir araya gelerek, sohbet ettiler, tanışma programı dahilinde sağlık durumları ile ilgili bilgiler aldılar.


Bağlama ve sesleriyle eşlik eden Erhan Özel ve Kazım Gözübüyük huzurevi sakinlerine müzik dinletisi ile moral verdi.


Dernek Başkanı Meltem Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Unutmayalım ki bir gün hepimiz yaşlanacağız. Yaşlılık birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Bunlardan bir tanesi de diyabet. Huzurevi ziyaretimizde hem teyzelerimizi, amcalarımızı görmek, güzel bir eda bırakmak ve diyabetli olan huzurevi sakinleri ile tanışmak istedik. Dernek olarak huzurevi ziyaretlerimizi düzenli olarak yapacağız. Yozgat diyabet haritasını çıkarırken her kurum, bizi diyabetli dostlarımıza daha çok yakınlaştıracaktır. Bu ziyaretimizde bizlere destek veren huzurevi yönetimine ayrıca, huzurevi Diyetisyeni Beyza hanıma, sazlarıyla, sesleriyle hoş vakit geçirmemizi sağlayan Erhan ve Kazım beye, diyabet çalışmalarında canı gönülden çalışan dernek yönetimi ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:52
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