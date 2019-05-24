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Huzurevinde korkunç cinayet!

Fransa'nın Aisne bölgesindeki bir huzurevinde, geçen hafta cumartesi gecesi, 102 yaşındaki bir kadın, 92 yaşındaki oda arkadaşı olan başka bir kadını kafasına defalarca vurduktan sonra boğarak acımasızca öldürdü.

24 Mayıs 2019 Cuma 08:32
Huzurevinde korkunç cinayet!

Fransa'nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde yaşayan 102 yaşındaki bir kadın, oda arkadaşı olan 92 yaşındaki başka bir kadını öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

"Ben birini öldürdüm"

Olayla ilgili soruşturma yürüten savcı, şu an bir psikiyatri hastanesinde tutulan 102 yaşındaki katil zanlısı kadının bakıcılara, bir hafta önce cumartesi gecesi "Ben birini öldürdüm" demesiyle cinayetin ortaya çıktığını açıkladı.

Otopsi raporu: Kafasına vurarak boğdu

Ülkenin kuzeyindeki Chezy-sur-Marne'da yaşandığı belirtilen olayda, yaşlı katilin açıklamasının ardından 92 yaşındaki cinayet kurbanının yatağında, yüzünde ciddi yaralarla bulunduğu öğrenildi. Öldürülen kadının otopsisinde, ölüm nedeninin "boğulma ve kafaya vurulan darbeler" olduğu sonucuna varıldı.

Cezai ehliyetine bakılacak

102 yaşındaki zanlının, "kızgın, kafası karışık" bir halde bulunduğu, demans sırasında cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi. Zanlıya, cezai ehliyetinin olup olmadığını belirlemek için psikiyatrik testler yapıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 08:32
  1. fransa
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