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Huzurevinde bayram coşkusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:35
Huzurevinde bayram coşkusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Zübeyde Hanım Huzurevi’ne konuk oldu. Bayram coşkusunun paylaşıldığı ziyarete, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ile Müftü İsa Gürler de katıldı.


Huzurevi sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Tugay, “Varlıklarıyla bize güç veren büyüklerimiz, daima baş tacımızdır. Bayram ziyaretimizle, onlara verdiğimiz değeri bir kez daha hissettirmek istedik. Bize gösterdikleri sevgi ve ilgileri için çok teşekkür ediyor; herkese sağlık, huzur ve barış içinde geçecek nice mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:35
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