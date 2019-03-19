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Huzurevi sakinlerinin el emekleri sergilendi

Elazığ’da huzurevinde kalan yaşlıların, el emekleri ile hazırladıkları ürünler sergilendi.

19 Mart 2019 Salı 13:46
Huzurevi sakinlerinin el emekleri sergilendi

Elazığ’da huzurevinde kalan yaşlıların, el emekleri ile hazırladıkları ürünler sergilendi.


Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıların yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerle’18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında sergi açıldı. Seramik ve ahşap boyama ürünlerinden oluşan sergide 150’e yakın el emeği yer aldı. Serginin açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, AileÇalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, İl müdür Yardımcıları vehuzur evi sakinleri katıldı. Sergiye katılan protokol üyeleri, huzurevi sakinlerine karanfil de hediye etti.


Sergi açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızcayaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde ve kurumda sunulan hizmetler ve toplum temelli bakıma ilişkin destek sistemleri yalnızca yaşlılarımızın değil, ailelerinin de sorun çözme kapasitesini artırmakta, birey, aile ve toplum refahını yükseltmektedir. Yaşlılarımız, el sanatı ürünlerini yaparken hem kendileri güzel vakit geçirmiş hem de çok güzel eserler ortaya çıkarmış" dedi.


Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Başkan Vekili Asım Nazırlı’da, "18 24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyleGazi Huzurevini ziyaret ettik. Kıymetli büyüklerimiz aktif yaşlanmanın desteklenmesinehayata aktif katılımlarını sağlamakyönelikaçılan el işi kurslarında yaptıkları ürünlerin sergisinin açılışını yapıp değerli büyüklerimize hasbihal etme fırsatı bulduk. Bilgi ve tecrübelerinde istifade ettiğimiz kıymetli büyüklerimiz yaşam alanları gördük"ifadelerini kullandı.


Huzurevinde kalan yaşlıların hayatlarını kaliteli ve nitelikli geçirmeleri adına sosyal faaliyetler yapıldığına değinen İl Müdürü Suat Kenç ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından2019’Yaşlılar Yılı’ ilan edilmiştir. , Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 20- 22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilenI. Yaşlılık Şurasının ana temasını ’aktif yaşlanmanın desteklenmesi’ ve ’yaşlı haklarının güçlendirilmesi’olarak belirlenmiştir. Bu sosyal faaliyetlerden biriside el sanatları ürünleri yapmalarıdır. Bu sosyal faaliyetler yaşlılarımıza hem ruhsal yönden olumlu bir etki yapmakta hem de onların hayata dair bağlılıklarını artırmaktadır"diye konuştu.


Serginin açılıp gezilmesinin ardından protokol üyeleri, huzurevi sakinleriyle, Bocce ve Floor Curling oynadı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:46
  1. sergi
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