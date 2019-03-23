Huzurevi sakinlerine, "Yaşlı Sağlığı" eğitimi

Elazığ’da Gazi Huzurevinde kalan yaşlılar ile personele "Yaşlı Sağlığı" eğitimi verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde,Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Gazi Huzurevi sakinlerive personelineyönelik "Huzurevlerinde Yaşlı Sağlığı" eğitim programı düzenlendi. Eğitimde merkezde görevliDr. Erkan Çeçen, Tansiyon, Diabet, düşmelere bağlı kırıklarla ilgili bilgileri aktardı. Çeçen, ayrıca yaşlıların sağlık sorunlarını dinleyerek önerilerde bulundu.

Bu yıl ana temanın sağlık ve sportif etkinlikler olduğunu belirten Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya ise, bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa diabet, tuz kullanımı, tansiyon, düşmelere bağlı kırıklarla ilgili bilgilendirme eğitimi düzenlediklerini aktardı.