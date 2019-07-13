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Huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde kalan çocuklar ve yaşlılara yemekte buluştu

Bilecik’te düzenlenen yemekte huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde kalan çocuklar, yaşlılar ve personeller ile bir araya geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
Huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde kalan çocuklar ve yaşlılara yemekte buluştu

Bilecik’te düzenlenen yemekte huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde kalan çocuklar, yaşlılar ve personeller ile bir araya geldi.


Doğuş Suni Deri Kösele Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Bilecik 1. Organize Sanayi içerisinde bulunan fabrikanın bahçesindeki yemekte duygu dolu anlar yaşandı. Burada bir konuşma yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Şermin Kahraman, 8 yıl önce Bilecik’e geldiğini ve firmanın bu kadar büyümesindeki en büyük etkisinin çalışanları olduğunu söyledi. Çalışanlarına bu zamana kadar gösterdikleri özveriler için teşekkür eden Kahraman sözlerine şöyle devam etti;


Buraya geleli 8 yıl oluyor. 8 yıl önceki ve şimdiki hali hepimiz, dışarıdaki rakiplerimiz suni deri piyasasındaki herkes ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi söylüyor. Bunda en büyük etken sizlersiniz. Bu süreç içerisinde sizlerle çok büyük bir gönül bağım oldu benim. Hepinizi bir arada gördüğüm zaman ben hakikaten çok mutlu oluyorum. Sizlerin çalışmaları, bizleri bu duruma getirdi. Bunun için hepinize gerçekten şükran borçluyum. İnşallah daha da iyi olalım. Bu ekonomik koşullarda, bu şekilde bizim bu yerlere gelmemiz inanın çok güzel bir şey."


Öte yandan konuşmanın ardından müzik eşliğinde yenen yemek sonrasında geceye yapılan çekiliş damgasını buldu. Birçok çalışan personele çeşitli hediyeler dağıtılırken, çalışanlar dönemin yorgunluğu biraz olsun gerçekleşen gecede atmış oldular.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
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