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Huzurevi sakinleri açık havada sinema izledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızın sıkılmamaları ve daha sosyal bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için zaman zaman farklı etkinlikler gerçekleştiriyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
Huzurevi sakinleri açık havada sinema izledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızın sıkılmamaları ve daha sosyal bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için zaman zaman farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Huzurevi sakinleri için düzenlenen etkinliğe bu kez evlerinde sosyal destek hizmeti verilen yaşlılar da katıldı ve birlikte açık havada sinema izledi.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliği ile yaşlılar farklı bir gün yaşadı. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi tarafından evlerinde bakım hizmeti verilen yaşlılar da katıldı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ve sosyal hizmet personelleri etkinliğe iştirak eden yaşlılarla yakından ilgilendi. Yaşlılar için Huzurevi’nde açık hava sineması kuruldu. Huzurevi sakinleri ve evlerinde hizmet alan yaşlılarımız hep birlikte yaşlıları konu alan Beyaz Melek adlı filmi izledi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
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