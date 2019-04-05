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Huzurevi personelleri, yaşlı sağlığı ve bakımı konusunda bilgilendirildi

Ordu’da, huzurevindeki yaşlıların ve çalışan personellerin birçok alanda bilgilerini arttırmak adına sempozyum düzenlendi.

05 Nisan 2019 Cuma 12:42
Huzurevi personelleri, yaşlı sağlığı ve bakımı konusunda bilgilendirildi

Ordu’da, huzurevindeki yaşlıların ve çalışan personellerin birçok alanda bilgilerini arttırmak adına sempozyum düzenlendi.


Ordu Üniversitesi’nin desteği ile Ahmet Cemal Mağden Huzurevi’nde düzenlenen ‘Huzurevinde Yaşlı Sağlığı’ konulu sempozyumda, huzurevi çalışanlarına yönelik bilgiler verildi. Sempozyumda, huzurevinde kalan yaşlılar ve çalışan personeller yaşlı bireylerde yara bakımı, yaşlılık döneminde ruh sağlığı sorunları, düşme korkusu ve fiziksel aktivite, yaşlı bireylerde bulaşıcı hastalıklar, yaşlı bireylerin düşmesi ve önlenmesi, yaşlıların beslenmesi ve farklı konularında bilgi sahibi olacaklar.


Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç, sempozyumda yaptığı konuşmada yaşlanmanın, kültürel ve sosyal sebeplerin yanında beslenme ve farklı alışkanlıklar sonucu değişkenlik gösterebildiği söyledi. Tıp ve sağlık alanındaki ilerlemenin, insan yaşamının uzun süreli olmasına katkı sağladığını ifade eden Bayramiç, “Beslenme alışkanlıkları ve yaşam kalitesinin artması da yaşlılığı biraz daha uzun süreli ve soluklu hale getirdi. Artık 65 yaşı önümüzdeki yıllar içerisinde orta yaş olarak sınıflandırabiliriz” dedi.


Bayramiç, Türkiye’deki yaşlıların, yüzde bir buçuğunun genellikle il merkezinde yaşadığını, Ordu’da ise yaşlı nüfusunun yüzde 13 buçuğunun şehir merkezinde yaşamayı tercih ettiğini belirtti. Bu rakamın, Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu ifade eden Bayramiç, yaşlı kadın nüfusunun erkeklere göre daha fazla olduğunu, Ordu’da şuanda yaklaşık 100 bin civarı olan yaşlı sayısının 4 yıl içerisinde 122 bine kadar yükselebileceğine dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:42
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