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Huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda göçer sayısı artıyor

Şırnak, Hakkari ve Van sınırları arasında yer alan Faraşin Yaylası, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından kavuştuğu huzurla göçerlere ev sahipliği yapıyor- Geniş otlaklara sahip yaylada kalmak için bu yıl bin 12 besici, güvenlik güçlerinden izin aldı- Vatandaşlardan Kemal Aslan:- "Huzurun gelmesiyle yüzlerce göçer yaylaya gelerek, binlerce küçük ve büyükbaş hayvanlarını meralarda otlatıyor. Son üç yıldır hayvancılıkta ciddi şekilde canlanma görülüyor"

07 Temmuz 2019 Pazar 11:02
Huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda göçer sayısı artıyor

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenliğin tesis edilmesiyle artık "huzur yaylası" olarak anılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na göçerlerin ilgisi artıyor.

Şırnak, Hakkari ve Van sınırları arasında yer alan, adı uzun yıllar terör saldırılarıyla anılan Faraşin Yaylası, son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzura kavuştu.

Göçerlere ev sahipliği yapan yaylada geçen yıl 612 göçer konaklarken, bu yıl sayı bin 12'ye çıktı.

1995'li yıllarda terör örgütü PKK'nın Faraşin Yaylası'ndaki 40 haneli Yeşilöz köyünü ateşe vermesiyle ilçeye göç etmek zorunda kalan vatandaşlardan bir kısmı, huzurun tesis edilmesiyle besicilik yapmak için kalıcı olarak dönüş yaptı.

Huzurun ardından 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla besicilerin vazgeçilmezi oldu.

Yayla sakinleri, kurdukları çadırlarda çocuklarıyla günlük yaşamlarını sürdürürken, elde ettikleri süt ve peynirlerle geçimlerini sağlıyor.

- Faraşin'de ciddi bir canlılık yaşanıyor

Vatandaşlardan Kemal Aslan, bölgede son üç yılda sağlanan huzurun ardından her yıl yüzlerce besicinin binlerce hayvanıyla yaylaya geldiğini ve ciddi bir canlılık yaşandığını söyledi.

Beytüşşebap ilçesinin gelir kaynağının büyük çoğunluğunun yaylada yapılan besicilik olduğunu belirten Aslan, "Daha önce köyümüz terör örgütü tarafından yakılınca şehre gitmek zorunda kaldık. Artık huzurla, gönül rahatlığıyla buraya geliyoruz. Kışın fazla kar yağışının ve ulaşımın zor olmasından dolayı ilçeye gidiyoruz yazın da yaylaya geliyoruz." dedi.

Faraşin Yaylası'nı diğer yaylalardan ayıran en önemli özelliğin su kaynakları ve ot çeşitliliği olduğunu dile getiren Aslan, Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde bulunması dolayısıyla yayladan binlerce insanın faydalandığını anlattı.

Devletin hayvancılık ve arıcılık için destek verdiğini anımsatan Aslan, besicilik yapmak isteyenlerin yaylanın olanaklarından faydalanması gerektiğini kaydetti.

- Vatandaş mutlu

Besicilerden Ramazan Kılıç da Kürtçe olarak İdil ilçesinden geldiklerini, yaylayı soğuk suları, geniş ve verimli meraları nedeniyle tercih ettiklerini anlattı.

Bahar ayında geldikleri yaylada 6 ay kaldıklarını kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

"Burada süt ürünlerinden yüksek verim elde ediyoruz. Bunları da ilçe merkezinden gelen vatandaşlara satıyoruz. Daha önce buraların bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum ama sağlanan huzurla 2 yıldır buraya geliyorum."

Gule Aykut da yaylanın verimliliğinden her yıl istifade ettiklerini ifade ederek, bütün besicilerin hayvanlarını yaylaya getirmesi tavsiyesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:02
  1. besici
  2. çiftçi
  3. Faraşin yaylası
  4. huzur
  5. Şırnak

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