HUZUR ve BEREKET AYI RAMAZANGRAFİKLİ - Türkiye'nin yardım eliyle ramazanın bereketi dünyayı sardı

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Türkiye'deki yardım kuruluşlarınca 11 ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanda dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımları ulaştırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye bu yıl ramazanda yardım kuruluşları eliyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanlara milyonlarca lira yardım ulaştırıldı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışan yardım kuruluşları, Türk halkının desteğiyle mazlumların sofralarını bereketlendirdi.

Buna göre, bu yıl ramazan faaliyetlerini "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla Türkiye ve 98 ülkede yapan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan boyunca 22 milyon 300 bin lira değerinde yardımı ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

"Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" projesiyle ihtiyaç sahiplerine vatandaşların zekatlarını ulaştıran TDV, dünyanın farklı coğrafyalarında 102 bin 100 gıda paketi dağıttı, 196 bin 675 kişiye iftar verdi.

TDV tarafından Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'de 11 bin çocuğa bayramlık kıyafet, Türkiye'de ihtiyaç sahibi 40 bin aileye yardım kartı ve 5 bin yetime ise kıyafet yardımı yapıldı.

- Türk Kızılaydan 150 bin aileye fitre, fidye ve zekat

Türk Kızılay da ramazanın bereketini "Ramazan'da Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla Türkiye ve yurt dışındaki 14 milyon 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Yurt içinde bütün şubeleri aracılığıyla özellikle yetimler, dezavantajlı gruplar ve öğrenciler için iftar programları düzenleyerek 400 bin aileye gıda paketi dağıtan Kızılay, 2 milyon 200 bin kişiye kavurma konserve ve 4 milyon 700 bin kişiye de et dağıttı. Çikolata ve bisküvilerden oluşan 100 bin paketi Ramazan Bayramı öncesi çocuklara ulaştıran Kızılay, yurt dışında ise 38 ülkede iftar programları düzenleyerek gıda paketi desteğinde bulundu.

Kızılay tarafından ramazanın 15'inci gününde "Yetimler Günü" dolayısıyla 38 ülkede düzenlenen iftar programlarında on binlerce yetim sevindirildi, 150 bin aileye fitre, fidye ve zekat bağışı yapıldı.

Yurt içindeki 16 aşevinden her gün 30 bin kişiye üç çeşit yemek ikram eden Kızılay, 3 bin 500 personeliyle iftar ve sahur vakitleri arasında başta merkez camiler olmak üzere şehir merkezlerinde kan bağışı kabul etti.

- İHH'dan ramazanda beş kıtada yardım

İHH İnsani Yardım Vakfınca kuruluşunun 27'nci yılında "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla beş kıtada 3 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı.

Suriye, Sudan, Yemen, Filistin, Gazze, Bangladeş, Irak, Doğu Türkistan ve Arakan gibi kriz bölgelerine de yardım ulaştıran İHH, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla İstanbul'da yetim çocukların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

İHH, Türkiye ve 119 ülkede 250 bin aileye kumanya, 150 bin kişiye fitre ve zekat dağıtıp 67 bin 900 yetime bayramlık giysi hediye etti.

- Sadakataşı Derneği 28 ülkede

Sadakataşı Derneği, "Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım" sloganıyla Türkiye ile 27 ülkede ihtiyaç sahibi ailelere kumanya, zekat, fitre ve bayramlık giysi dağıttı.

18 bin aileye kumanya dağıtan, 70 bin kişinin katıldığı iftar programları düzenleyip 2 bin aileye zekat ve fitre yardımı yapan Sadakataşı, Filistin, Arakan ve Suriye gibi kriz bölgelerinde faaliyet yürüttü.

- Cansuyu Derneğinden çocuklara bayram harçlığı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise "Kazancımız Allah için verdiğimizdir" sloganıyla yurt içinde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırdı.

Bu kapsamda iftar sofrasında yetim aylığına, kumanyadan zekat ve fitre dağıtımına kadar birçok alanda ramazan bereketini ihtiyaç sahiplerine taşıyan Cansuyu, temiz su sıkıntısı yaşanan ülkelerde onlarca su kuyusu açıp çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Deniz Feneri Derneği de ramazan boyunca Türkiye ve yurt dışında 35 bin aileye gıda kolisi, 5 bin ihtiyaç sahibine bayramlık giysi, 5 bin yetime bayram harçlığı dağıtıp 35 ülkede 35 bin yetim çocuğun katıldığı iftar programları düzenledi.

- Hüdayi Vakfından 317 bin kişiye yardım

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfınca "Rahmet ve Bereketiyle Cihanı Kuşatan Paylaşma Mevsimi Ramazan" sloganıyla Türkiye ve yurt dışında 317 bin kişiye yardım yapıldı.

İstanbul'da ve 40 ülkede 52 bin erzak kolisi dağıtıp İstanbul ve Anadolu'nun farklı illerindeki aşevlerinde 165 bin kişiyi, Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu'da ise yüz bin kişiyi beş asırlık vakıf geleneği iftar sofralarında buluşturdu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği ise "Ramazan Her Yerde Ramazan" sloganıyla 4 kıta 40 ülkede bugüne kadar 110 bin 767 kişiyi iftar sofralarında bir araya getirdi, 2 bin 966 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

- Yardımeli Derneğinden 70 bin kumanya kartı

Yardımeli Derneğince Türkiye ile 20 ülkede yüz bin yetim çocuğa bayramlık giysi ve 70 bin ihtiyaç sahibine kumanya kartı dağıtılıp yüz bin kişinin katıldığı iftar sofraları kurdu.

Ayrıca Yardımeli Derneği tarafından "Kardeş Aile" ve "Yetim Eğitim" projeleri kapsamında 3 bin aile ile 900 yetim çocuğa para yardımı yapıldı.

Beşir Derneği de "Bu Ramazan Herkes Seni Bekliyor" sloganıyla ramazan boyunca fitre, zekat ve genel bağışlarla Türkiye ve yurt dışında faaliyetlerini yürütürken, Türkiyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik "Bir Kap Bir Kalp" projesiyle 131 bin aileye sıcak yemek ikramı, gıda kolisi, fitre yardımı ve 20 bin aileye bayramlık giysi yardımı yapıldı.

Ayrıca yurt dışında 104 bin aileye ekmek, 43 bin aileye sıcak yemek yardımı, 21 bin kişinin katıldığı iftar organizasyonları, 2 bin 300 aileye fitre dağıtımı, 500 yetime bayramlık giysi, 400 aileye gıda kolisi ve bin 480 aileye ise kurban eti dağıtıldı.